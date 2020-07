Pasado el mediodía de Argentina, los grupos especiales que buscan a la actriz Naya Rivera hallaron un cuerpo en el lago donde desapareció la protagonista de Glee.

Así lo anunció la Oficina del Sheriff del condado de Ventura a través de las redes sociales al tiempo de indicar que la recuperación está en progreso.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.