El Barcelona presentó su nueva equipación deportiva

Mediante sus redes sociales, el Barcelona hizo la presentación oficial de la camiseta que utilizará en la temporada 2020 - 21 y que ya se puede conseguir en las tiendas deportivas.

El nuevo modelo está inspirado en la equipación de 1920, como así también en la que usaron la campaña 2010 - 11 cuando el equipo conquistó la Champions League.

La salida a la venta fue demorada luego de un error en sus camisetas que provocaban que se destiñeran al ser mojadas, lo que provocó la devolución y la postergación en las ventas.

😍 Our new first kit 20/21 😍#OnlyForCulers pic.twitter.com/HtuojoRxsg