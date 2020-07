https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.07.2020 - Última actualización - 16:58

16:56

Cambio de planes

Estados Unidos: Kanye West se bajó de la carrera presidencial

Tras detallar su programa político en una entrevista que no dejó indiferente a nadie, el rapero cambió de opinión y finalmente no optará a ser presidente de los Estados Unidos este año.

Crédito: Bloomberg



Crédito: Bloomberg

Cambio de planes Estados Unidos: Kanye West se bajó de la carrera presidencial Tras detallar su programa político en una entrevista que no dejó indiferente a nadie, el rapero cambió de opinión y finalmente no optará a ser presidente de los Estados Unidos este año. Tras detallar su programa político en una entrevista que no dejó indiferente a nadie, el rapero cambió de opinión y finalmente no optará a ser presidente de los Estados Unidos este año.

Dos semanas después de haberlo anunciado a bombo y platillo, el rapero finalmente no presentará este año su candidatura a presidente de los Estados Unidos. Tenés que leer Kanye West propone una presidencia antivacunas y "al servicio de Dios" para Estados Unidos Así lo acaba de revelar al New York Magazine un miembro de su equipo de campaña llamado Steve Kramer. Un profesional que Kanye había contratado para que le ayudara a conseguir votos en Florida y Carolina del Sur que se habría quedado sin trabajo después de que el marido de Kim Kardashian abandone. “Les contaré todo lo que sé una vez que sea oficial, porque ahora mismo tenemos ahí fuera a 180 personas trabajando. Pero de momento no tengo nada bueno ni nada malo que decir sobre Kanye”, asegura Kramer, que reconoce estar muy decepcionado no tanto por quedar desempleado como por no tener la posibilidad de defender el programa político que defendía el artista y con el que se sentía muy identificado. “Todo el mundo tiene sus propias razones para tomar una decisión así. Contemplar la candidatura a la presidencia debe ser una de las cosas más difíciles para alguien. Cualquier candidato que se postule al cargo por primera vez sufre estos mismos problemas“, defiende. En cualquier caso, los primeros que habrán respirado tranquilos al conocer este cambio de opinión habrán sido los miembros de su familia, que estaban muy preocupados por la salud mental del rapero, tal y como afirmaban hace solo unos días a People fuentes cercanas al clan Kardashian. “Kanye lleva mucho tiempo bien, pero en el pasado ha sufrido episodios de depresión y de trastorno bipolar. Y ahora están volviendo. Por esto todo esto es muy estresante para Kim Kardashian, porque sabe que el comportamiento de Kanye es impredecible”, afirmaban. “Ella está muy preocupada. Aunque por lo general estos brotes solo le duran unas semanas y después todo vuelve a la normalidad. Al menos eso es lo que espera Kim”, explicaban.