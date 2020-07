Mike Tyson luchará contra un tiburón

Si algunos consideraban una locura que Mike Tyson volviera al boxeo con 54 años, incrementarán de forma sideral esa teoría cuando se enteren de su próximo rival. Teniendo en cuenta que ningún ser humano se anima a enfrentarlo, tendrá una aventura mucho más impresionante: se medirá con un tiburón blanco, duelo que forma parte de “La semana del tiburón”, una serie de programas que Discovery Channel realiza cada año y que busca demostrar lo maravilloso de este los escualos y su importancia en el ecosistema. Este episodio se emitirá el 9 de agosto.

“Igualo esto a superar mi miedo de volver al ring a los 54 años. De esta experiencia en Shark Week aprendí que cualquier cosa que me intimide, aún soy capaz de enfrentar el reto de superar cualquier cosa que me evite de lograr mi misión en la vida, o de alcanzar mi más alto potencial en la vida, y de acercarme más a Dios”, declaró el ex boxeador estadounidense al sitio oficial del canal. “Tomé este reto para superar miedos que aún tengo en mi vida”, agregó.

