Manchester City presentó su nueva camiseta

El Manchester City ha presentado oficialmente su nueva equipación para utilizar la próxima temporada 2021-22.

El nuevo diseño presenta un mosaico azul y blanco clásicos de la institución inglesa inspirado en un centro creativo que es el Northern Quarter en Manchester, el conjunto es acompañado de medias celestes y pantalón blanco.

El estreno de la nueva camiseta será el sábado 18 de julio, cuando dispute la semifinal de la FA Cup frente al Arsenal.

From the City, by the City, for the City.



Our @pumafootball 2020/21 Home Kit



#ThisIsOurCity