Cien viviendas componen un barrio inaugurado hace 20 años. Se trata de Esmerada Este, donde un grupo de vecinos formó una asociación civil para lograr mejoras. Actualmente anhelan la construcción de una sede.

La entidad gestiona trabaja en pos de conseguir mejoras para el barrio La Asociación Civil Esmerada Este y un deseo: la sede propia

“Lo más lindo que tiene el barrio es la gente”. Con esa frase, José Antonio Lupis sintetiza por qué decidió estar al frente de una asociación civil y no quedarse de brazos cruzados esperando que alguien se ocupe del barrio.

Esmeralda Este se encuentra ubicado a 600 metros al este de avenida Aristóbulo del Valle, a la altura del 8900. Es un barrio de 100 viviendas construidas por la Provincia de Santa Fe, inaugurado en el año 2000. Limita al norte con Callejón Funes, al sur con Callejón Aguirre, al este con calle Alvear y al oeste con República de Siria. Se ubica entre el Barrio Ledesco (al oeste) y Nueva Esperanza (al este).

Numerosos problemas aquejan la habitabilidad de la zona, por lo que vecinos autoconvocados constituyeron la Asociación Civil Esmeralda Este (Personería Jurídica 785/19) en marzo de 2019, cuyo presidente es precisamente José Antonio Lupis. No obstante, el trabajo en pos de mejoras en el barrio comenzó desde los inicios de su formación.

Actualmente, y desde hace varios años, son muchos los inconvenientes que se fueron formando (y agravando) por la no atención en el momento adecuado. Entre ellos la falta de iluminación en las calles producto de fuertes tormentas que “volaron los focos”, cordones cunetas mal construidos donde queda agua estancada por semanas, basurales a cielo abierto... entre otros asuntos de una larga lista.

“Nuestra asociación nace en función de la voluntad de vecinos que frente a las condiciones del barrio decidimos unirnos para bregar por mejoras. Esmeralda Este tiene 20 años de existencia. Hoy está rodeado de muchísimos barrios nuevos; pero cuando nosotros vinimos no había absolutamente nada”, cuenta José Antonio Lupis. Y agrega: “Encima con esta pandemia hace rato que no vemos que hagan alguna mejora. Muchas veces optamos por poner dinero de nuestro bolsillo y arreglar lo que se rompe. Aunque no nos corresponde es tiempo que ganamos”.

El sueño de una sede propia

En invierno, las reuniones de la Asociación Civil Esmeralda Este van rotando de sede. Cada vez que sus miembros se encuentran lo hacen en la casa de algún vecino generoso que abre las puertas de su hogar. En verano, el lugar preferido por todos es la plaza ubicada en calle Carlos Leumann al 2100.

“Añoramos mucho tener nuestra sede propia. Por ello, ahora que tenemos personería jurídica, estamos gestionando ante la la Dirección Provincial de la Vivienda unos lotes que hay en el barrio para construir nuestro espacio” finaliza Lupis.

AGUA ESTANCADA. El barrio fue construido hace 20 años. Hoy en día, uno de los problemas pasa por resolver el drenaje del agua posteriormente a una lluvia.Foto: Guillermo Di Salvatore

“Con esta pandemia hace rato que no vemos que hagan alguna mejora. Muchas veces optamos po poner dinero de nuestro bolsillo y arreglar lo que se rompe. Aunque no nos corresponde es tiempo que ganamos”. José Antonio Lupis, presidente Asoc. Civil Esmeralda Este.

Ficha institucional

Nombre: Asociación Civil Esmeralda Este.

Dirección: no tiene sede fija. Las reuniones se hacen en diferentes domicilios particulares.

Misión: gestionar mejoras barriales.

Necesidades: mejoras barriales (iluminación, calles, limpieza). Terreno para la futura construcción de una sede.

Contacto: 0342 156303072 / Facebook: Asociación Civil Esmeralda Este

