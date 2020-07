https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.07.2020 - Última actualización - 11:59

11:51

Fabián Glembotsky dialogó con El Litoral y expuso las sensaciones sobre la falta de celeridad para condenar a los culpables. “Actuó más la política que la justicia”, agregó el Secretario de la entidad.

26 años del Atentado a la Amia "Es una deuda pendiente que tiene la Justicia con la sociedad", destacan desde Daia Santa Fe Fabián Glembotsky dialogó con El Litoral y expuso las sensaciones sobre la falta de celeridad para condenar a los culpables. “Actuó más la política que la justicia”, agregó el Secretario de la entidad. Fabián Glembotsky dialogó con El Litoral y expuso las sensaciones sobre la falta de celeridad para condenar a los culpables. “Actuó más la política que la justicia”, agregó el Secretario de la entidad.

Este 18 de julio se cumplen 26 años del atentado terrorista en la sede de la Amia en la ciudad de Buenos Aires. Por el terrible ataque ocurrido en 1994 en el edificio de calle Pasteur 633 murieron 85 personas y resultaron heridas unas 300. En el marco de una serie de actividades pensadas para mantener viva la memoria y pedir justicia, desde DAIA Santa Fe dialogaron con El Litoral.

“Estamos encaminados prácticamente a la resolución del atentado, con la certeza de que Irán estuvo detrás de todo esto como autores ideológicos y Hezbollah como autores materiales pero todavía estamos esperando Justicia”, comenzó Fabián Glembotsky, secretario de la entidad local.

- ¿Cómo se le explica a los más chicos lo que pasó?, consultó este diario.

- Prácticamente, ya hay una generación de chicos que no han conocido lo sucedido, sólo por videos y recortes de diarios. No es fácil de explicar pero a partir de todo este tiempo y de tanto hablar del tema, los chicos se van involucrando.

- ¿Qué significa que hayan pasado 26 años y no se resolvió la causa?

- No es solo de la comunidad judía sino que tiene que ser una intervención de toda la sociedad argentina. Nadie puede hacerse el distraído. La falta de Justicia en realidad hoy es por el atentado por la Amia pero también por otros temas que estamos esperando. Es un llamado a la reflexión a todos para ser responsables de tener una Justicia en servicio de la sociedad.

- ¿Parecería ser un tema más político que de la Justicia?

- Nosotros tratamos de mantener la memoria activa si no estos temas se van diluyendo. Sobre todo si no hay avances. Evidentemente, actuó más la política que la justicia y esto impide seguir avanzando. Lamentablemente, la justicia no ha demostrado ser lo suficientemente madura para estar al margen de la política. Los familiares de las víctimas, que a 26 años del atentado siguen reclamando justicia, están con la herida abierta. Además con todas las causas conexas que han derivado, como la muerte del fiscal Alberto Nisman, el fallido memorándum con Irán, las causas de encubrimiento, las desviaciones y manejos que se han hecho desde la política a la Justicia. Es una deuda pendiente que tiene la Justicia argentina con la sociedad.

-¿Qué recordás de aquel trágico día?

- En ese momento estaba trabajando. Tenía proveedores de la zona de Once. Lo escuché por radio y no lo podía creer. Fue increíble, las imágenes eran de película, era dantesco lo que llegaba por televisión. Nosotros estábamos lejos pero tenemos gente conocida que se acercó a la remoción de escombros que perdieron familiares. Muy conmovidos en ese momento. También creo que fue una consecuencia de no haber dilucidado qué pasó con el atentado en la embajada de Israel dos años antes. No tomamos los recaudos necesarios como para resolver ese ataque y luego vino el segundo. Lamentablemente siempre nos acordamos de esto cuando se acerca la fecha.

-¿Puede ocurrir otro atentado similar?

- El temor lo tenemos que tener todos. Estamos en un mundo globalizado. El terrorismo internacional ataca a todos los sectores. En Latinoamérica se está instalando con fuerza la presencia iraní a través de Venezuela y la triple frontera (Brasil, Paraguay, Argentina). No creo inminente un desenlace de ese tipo como fue en aquella época pero no lo podemos descartar. La voladura a la Amia fue el mayor atentado que se produjo fuera de Israel en tiempos modernos.