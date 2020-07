https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mujer, que se mantiene en el anonimato, contó que el fallecido millonario filmaba a sus amigos famosos y poderosos y que luego usaba el material para ejercer poder sobre ellos

Ghislaine Maxwell está involucrada Una testigo aseguró que Jeffrey Epstein filmó en secreto un video sexual de Andrés de York La mujer, que se mantiene en el anonimato, contó que el fallecido millonario filmaba a sus amigos famosos y poderosos y que luego usaba el material para ejercer poder sobre ellos La mujer, que se mantiene en el anonimato, contó que el fallecido millonario filmaba a sus amigos famosos y poderosos y que luego usaba el material para ejercer poder sobre ellos

Una ex empleada del pederasta Jeffrey Epstein afirmó que fue testigo del momento en que el financista estadounidense y su socia Ghislaine Maxwell, hoy detenida por tráfico sexual en una cárcel de Brooklyn, miraban un video del príncipe Andrés con una mujer semidesnuda, que habían filmado en secreto. Tiffany Doe, de 48 años, relató que entró en una habitación de la residencia del multimillonario en Nueva York y pudo ver a la pareja bromeando sobre las imágenes de índole sexual del hijo de la reina Isabel II.

“No sé quién era la mujer del video, pero estaba en topless”, afirmó Tiffany, de 48 años, que utiliza ese nombre para ocultar su identidad. Y luego relató cómo fue el día que encontró a su empleador junto a su ex novia mirando y ríendose de las imágenes de Andrés de York, que habían grabado en una de las habitaciones de la ya famosa residencia de Epstein en Manhattan. “Estaba buscando a Jeffrey para hablar con él sobre algo y no pude encontrarlo en ningún lado. No sabía que Ghislaine estaba en la casa”, declaró aThe Sun.

La mujer afirmó que la gran sala contenía varias pantallas de televisión. “Era como una sala de control de televisión, grande y oscura. Había muchas pantallas por todas partes. Estaba tan oscuro cuando entré que no me notaron. Fui a decirle algo pero estaban hablando y riéndose, así que miré la pantalla para ver de qué estaban hablando”, continuó Doe. “No pude ver sí el príncipe estaba vestido o no. Parecía que fue filmado en una habitación. No creo que él supiera que lo estaban filmando”, dijo la mujer, quien coopera con los abogados que representan a las víctimas de Epstein y Maxwel en EEUU. “Entonces Ghislaine dijo:” Oh, ese es Randy Andy (Andresito el Cachondo) para ti”, recordó la mujer sobre la conversación que mantuvieron. Y luego agregó: “Jeffrey se rió de eso y, por supuesto, inmediatamente reconocí quién era en la cinta. Pero luego Jeffrey y Ghislaine se dieron cuenta de mi presencia y me dejaron en claro que no me querían all'”.

Doe además afirmó que era bien sabido que Epstein filmó en secreto a algunos de sus amigos ricos y poderosos que visitaron y participaron de fiestas en su majestuosa mansión de USD 77 millones. “Era un secreto a voces que él tenía cámaras en las habitaciones. Jeffrey pasaba mucho tiempo en esa habitación viendo videos. Estoy seguro de que tenía videos de chicas y chicos que tenían relaciones sexuales que veía como voyeur porque así era él”. Y afirmó que el propio financista le hizo saber que tenía poder sobre ellos por el material explosivo que tenía en sus manos.

La mujer, que había testificado previamente contra Epstein, contó el año pasado que el príncipe Andrés una vez le dijo que debería estar en una revista para “mujeres de pechos grandes”. Recordando su supuesto encuentro con él, la ex bailarina dijo: ‘El duque parecía de buen humor y quería divertirse. Siempre pensé que a Andrés le gustaban mis senos. Cuando comenzó a saludar, los miró primero a ellos antes que a mí”. También afirmó que el duque de York asistía a las fiestas de Epstein “un par de veces al año”. La mujer declaró que Epstein “quería hacer feliz a Andrés” y que había sido “específicamente seleccionada” para complacerlo. El hijo de la reina Isabel II ha negado todas las acusaciones en su contra, pero aún no ha cooperado con los fiscales federales, aunque su equipo legal insiste en que se ha ofrecido a hacerlo.

La mujer le dijo a The Sun que conoció a Epstein cuando tenía 22 años y que él la manipuló para que reclutara niñas para él. Ella aceptó a cambio de dinero y le llevó menores a sus fiestas. Arrepentida por su accionar y para hacer las paces consigo misma, hoy busca con su testimonio ayudar a las víctimas a obtener justicia. Epstein fue arrestado e inculpado de tráfico sexual de menores de edad en julio de 2019. Se declaró inocente y se suicidó un mes después una celda de la prisión de Nueva York, donde aguardaba su juicio.

Maxwell, de 58 años, está detenida en el Centro de Detención de Brooklyn, tras su arresto el 2 de julio en New Hampshire. Se declaró inocente y ofreció una fianza de USD 5 millones para quedar en libertad. Un pedido que le fue denegado la semana pasada por la jueza federal que lleva la causa por temor a que se fugue, por lo que seguirá presa hasta su juicio en julio de 2021. Está acusada de seis cargos criminales: cuatro relacionados con el traslado de menores para cometer actos sexuales ilegales y dos por perjurio. Si es hallada culpable, enfrenta hasta 35 años de cárcel.