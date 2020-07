https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Intendente de José C. Paz Mario Ishii reconoció que tiene que "cubrir" a gente que "está vendiendo falopa"

El intendente del partido bonaerense de José C. Paz, Mario Ishii, generó una polémica al reconocer que tiene que "cubrir" a gente que "está vendiendo falopa con las ambulancias".



"Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo lo tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", afirmó el jefe comunal.



Las polémicas afirmaciones del dirigente peronista se dieron en medio de una discusión que mantuvo con trabajadores municipales del área de Salud que le reclamaban mejores condiciones laborales: el contrapunto fue filmado por uno de ellos y se viralizó en las redes sociales.



"O querés laburar como te digo o si no, andá a descansar, a cuidar a tu familia. ¿Qué problema tenés? Te pago el básico y listo. No te voy a sacar el sueldo. No interrumpas lo que yo estoy planificando para la crisis que viene, porque los muertos me los van a tirar a mí, no te los vas a llevar a tu casa", lanzó Ishii, visiblemente enojado.



Y agregó: "Yo quiero laburar con los que quieran laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy".

Luego de esas palabras, el histórico barón del Conrubano reconoció que encubre a narcotraficantes: "O se mandan una cagada, que me venden falopa, yo los tengo que cubrir. No los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".



El planteo de los empleados sanitarios era reducir la cantidad de horas de trabajo para poder tener tiempo para descansar y pasar con sus familias.



Sin embargo, la situación derivó en la polémica afirmación de Ishii sobre la venta de drogas con ambulancias del distrito.



En distintos puntos del país se registraron casos de personas que utilizaban esos vehículos del sistema de salud para romper la cuarentena dispuesta ante la pandemia de coronavirus: en algunos casos se las utilizaba para el narcotráfico, mientras que en otros para el transporte de productos para abastecer locales comerciales no autorizados para funcionar.

