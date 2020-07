https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 27.07.2020

El Fiscal de Estado adelantó que se reunirán en Victoria Entre Ríos convocará a los dueños de las tierras donde se producen las quemas

El Fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, adelantó este lunes que la provincia vecina pretende convocar a una reunión a los propietarios de los terrenos donde se están produciendo los incendios y cuyas consecuencias no solo tiene agobiados a los rosarinos, afectados constantemente por el humo, al igual que a vecinos de localidades cercanas; sino que está produciendo un daño ecológico irreparable.



El funcionario sostuvo en declaraciones periodísticas que esos terrenos no solo pertenecen a ciudadanos entrerrianos, “allí muchas propiedades son de personas que viven en Rosario. Por eso nosotros queremos convocar a una reunión en Victoria a los propietarios para que ellos también se asuman responsables de esta situación, no responsables penales, pero sí patrimonialmente. Si es titular del dominio de un inmueble, tiene que custodiarlo y procurar que con ese inmueble no se produzcan daños‘, explicó.



Por otro lado, Rodríguez Signes adelantó que Entre Ríos también se presentar como querellante en la causa que investiga estas quemas ilegales y que busca que los responsables asuman las consecuencias.