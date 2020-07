https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 27.07.2020

19:41

Ministerio de Salud Italia registró cinco víctimas por coronavirus por cuarto día consecutivo

El gobierno italiano informó este lunes cinco víctimas por coronavirus por cuarto día consecutivo, mientras se registraron 170 nuevos contagios de la enfermedad en todo el país.





Según dio a conocer este lunes el Ministerio de Salud, cinco personas murieron en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de víctimas desde el inicio de la pandemia llegó a 35.112.



Los nuevos casos de la Covid-19, mientras tanto, fueron 170, una fuerte baja frente a los 273 promedio de los cinco días previos.



Las cifras de hoy se difundieron al mismo tiempo que la asociación que nuclea a los negocios comerciales de toda Italia, Confcommercio, estimó que las ventas durante las tradicionales rebajas de verano bajarán un 40% por la pandemia de coronavirus.



Según un estudio de Confcommercio publicado este lunes, "durante las rebajas de este año cada familia gastará un 40% menos que el año pasado, en torno los 135 euros".



De acuerdo a la asociación, la fuerte baja se debe a la mezcla por "el smartworing o trabajo desde casa que vacía los centros de las grandes ciudades, las personas en seguro de desempleo y los temores por la crisis económica generada por la emergencia de la Covid-19 que llevan a ahorrar más que a gastar".



Las rebajas veraniegas, durante las que los negocios ofrecen descuentos de hasta el 70% en sus productos a lo largo de más de un mes, iniciaron días atrás en las sureñas Sicilia y Calabria, continúan esta semana en varias regiones del país, y el sábado comenzarán en la capital Roma.



La previsión de Confcommercio se da en un marco en el que el gobierno italiano estimó que la economía pueda caer hasta un 13% este año a causa de la pandemia.



Con más de 35.000 víctimas desde el 21 de febrero, Italia estuvo virtualmente paralizada entre el 10 de marzo y mediados de mayo, cuando inició una flexibilización gradual de las medidas de restricción de movimiento dispuestas para frenar la difusión de la Covid-19.



De todos modos, el gobierno del premier Giuseppe Conte dispuso un plan de inyección de 55.000 millones de euros, el más grande de la historia del país, por el que se espera que en 2021 la economía pueda rebotar hasta la mitad de los puntos que pierda este año.



Por otro lado, en la sureña isla de Sicilia, el escape de casi 200 inmigrantes tunecinos que debían cumplir con la cuarentena obligatoria forzó un fuerte cruce entre el alcalde de la localidad de Caltanissetta, Roberto Gambino, con las autoridades nacionales.



"No hay condiciones de seguridad adecuadas. Esto no puede continuar. Que no envíen más inmigrantes", pidió Gambino luego de que a última hora del domingo 184 refugiados del país africano se escaparan del centro de refugio de la ciudad en el que debían quedarse dos semanas.



Según Gambino, los inmigrantes tunecinos estaban aislados en el centro de refugiados luego de que un primer hisopado de coronavirus les diera negativo, aunque debían quedarse por si aparecían síntomas" de la enfermedad, según reproduce hoy el diario La Repubblica.



La cadena pública Rai agregó luego que en las primeras horas del lunes 125 de los 184 inmigrantes fueron encontrados en los alrededores del centro de refugiados de Pian del Lago.



Gambino integra del Movimiento Cinco Estrellas, uno de los partidos que a nivel nacional sostiene el gobierno de Conte.



El escape de los inmigrantes fue aprovechado por el líder opositor de la derechista Liga, Matteo Salvini, quien a través de Twitter denunció que "el gobierno amenaza con el estado de emergencia para encerrar a los italianos en la casa, pero abre los puertos y no controla a los inmigrantes ilegales".



Tras la polémica en Caltanissetta, el escape de cientos de inmigrantes que hacían cuarentena en una estructura de la Protección Civil en Puerto Empedocle, también en Sicilia, volvió a poner el tema de la sobrepoblación de las estructuras para refugiados.



Según consigna el diario Repubblica en su edición online, más de un centenar de refugiados de los 520 que se encontraban en la estructura con capacidad para 100 personas del sureste siciliano se escaparon y comenzaron a ser buscados por la policía.



En ese marco, el gobierno de Conte planteará en las próximas horas al Parlamento la prórroga del "estado de emergencia" vigente actualmente hasta el 31 de julio y que permite el dictado de leyes nacionales para la gestión de la pandemia.

