Sábado 01.08.2020

15:24

Más fuego

Incendio en la ex zona franca de Bolivia en Rosario

Un incendio en la ex zona franca de Bolivia en Rosario es sofocado por bomberos. Fue intencional e iniciado al prender durmientes que están debajo de un muelle derrumbado.

Un incendio que es controlado por bomberos y personal de Defensa Civil se produjo en la madrugada del sábado en la ex zona franca de Bolivia en la costanera de Rosario. El foco ígneo fue intencional y se produjo a partir de la quema de durmientes de ferrocarril que se encontraban en esta zona que es propiedad del Estado municipal. El área es vecina al Club Náutico Rosario en la zona central de la ribera de esta ciudad.

Según confirmó Gonzalo Ratner, subdirector general de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, a El Litoral el comienzo del fuego se produjo en las maderas que están debajo del muelle que está derrumbado desde hace muchos años. Actuó personal de esa dependencia junto a Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina y otras instituciones estatales. “Están todos trabajando en conjunto para controlar el fuego y en tareas de enfriamiento para evitar que se sucedan nuevos derrumbes”, comentó Ratner.

El predio afectado es la ex zona franca de Bolivia que el año pasado pasó a ser de la municipalidad local en 2019. “Es un sector que no está en uso. Ha accedido alguna persona y ha iniciado algún foco ígneo”, dijo el subdirector. Quedó confirmado entonces que fue algo provocado. “No hay chances de que sea sin la mano del hombre en el lugar donde se genera y con una buena carga de fuego que haga que tomen fuego los durmientes”, explicó.

Ratner aseguró que no será un trámite rápido la extinción completa: “Va a demorar bastante tiempo. No es una situación que se vaya a resolver en la jornada de hoy (sábado), sino que vamos a tener que mantener una guardia permanente 24 horas hasta que se contenga la totalidad del fuego”.



Consultado por la intencionalidad detrás de este incendio, contestó: “Lo único que podemos decir nosotros es que no puede darse en forma natural este tipo de incendios. El objetivo no lo podemos determinar nosotros”.