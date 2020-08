FMI celebró el acuerdo de Argentina con acreedores por la deuda

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, consideró este martes como "un paso muy significativo" el principio de acuerdo anunciado por el Gobierno argentino para el canje de su deuda con los acreedores privados internacionales.





A través de su cuenta de Twitter, Georgieva felicitó al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, por "llegar a un principio acuerdo de principio sobre la deuda del país" y para el que espera "una conclusión exitosa en interés de todos".

Congratulations to President @alferdez, Minister @Martin_M_Guzman and Argentina’s main creditor groups on reaching an agreement in principle on the country’s debt. A very significant step. Look forward to a successful conclusion in the interest of all. pic.twitter.com/XKaiaQEHZD