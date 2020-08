https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En medio de tensiones con el alcalde Renunció la directora de Salud de la ciudad de Nueva York

La directora de Salud de la ciudad de Nueva York, Oxiris Barbot, renunció este martes al cargo tras casi cinco meses de gestión en la que fue por largo tiempo la zona más afectada por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, en medio de tensiones con el alcalde, Bill de Blasio, quien la reemplazó inmediatamente.





Barbot informó su decisión esta mañana en una carta en la que manifestó su "profunda decepción" por el hecho de que "en la crisis de salud pública más crítica" de los últimos tiempos "no se haya utilizado todo lo posible el incomparable conocimiento del Departamento de Salud sobre control de enfermedades".



"Nuestros expertos son reconocidos en todo el mundo por su trabajo en epidemiología, vigilancia y respuesta; la ciudad estaría muy bien atendida si se los pusiera en el centro estratégico de la respuesta, no en un segundo plano", agregó, según el diario The New York Times.



El Departamento de Salud había expresado malestar por el hecho de que el "ejército de rastreadores" contratados por la alcaldía para detectar los contagios de coronavirus fueran gestionados por el sistema de hospitales públicos, que no tiene experiencia en el asunto, y no por sus expertos, que trabajaron previamente controlando la tuberculosis, el VIH o el ébola.





En otra nota, Barbot dijo a los expertos del Departamento de Salud que fueron "el faro que guió la ciudad" durante la mayor parte de la pandemia y resaltó que "para luchar con éxito contra la inevitable ola" de Covid-19, el talento de ellos "debe ser mejor aprovechado", según la agencia de noticias EFE.



De Blasio dijo que es "tiempo de cambio" y nombró director de Salud a Dave Chokshi, un médico que formó parte del equipo de respuesta a la pandemia y en los últimos seis años ocupó cargos en instituciones sanitarias locales, estadales y federales.



"Era momento de crear un nuevo método con respecto a dónde tenemos que ir; en un entorno de crisis hay que seguir refinando, aprendiendo de la experiencia, y teníamos que poner al mejor equipo no solo para hoy sino para donde estamos yendo", dijo el alcalde en conferencia de prensa.



Si bien Nueva York dejó de ser el estado norteamericano con más casos de coronavirus, aún sigue siendo el que acumula más muertes por la enfermedad, con 32.719. Solo en la ciudad homónima fallecieron más de 23.500 personas.

