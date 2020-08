https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 05.08.2020 - Última actualización - 18:45

18:31

Se investiga

San Juan: hallaron a Nerea Molinas pero no volverá a su casa

Encontaron a la nena que desapareció el domingo. Sin embargo, por el momento no volverá a su hogar.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Se investiga San Juan: hallaron a Nerea Molinas pero no volverá a su casa Encontaron a la nena que desapareció el domingo. Sin embargo, por el momento no volverá a su hogar. Encontaron a la nena que desapareció el domingo. Sin embargo, por el momento no volverá a su hogar.