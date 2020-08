https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 06.08.2020

6:57

MLS Con un gol de Sebastián Blanco, Portland es el primer finalista

Portland Timbers se transformó en el primer finalista de la Major League Soccer (MLS) al superar por 2 a 1 a Philadelphia, en la primera semifinal del certamen que se disputó en la "burbuja" de Orlando, donde fue protagonista el volante argentino exLanús y San Lorenzo, Sebastián Blanco, anotando el segundo gol del vencedor.



En el ganador también fue titular otro ex Lanús como el mediocampista Diego Valeri, y otro ex San Lorenzo como el delantero Tomás Conechny estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.



Jeremy Ebobisse puso en ventaja a Portland a los 12 minutos del primer tiempo y Blanco aumentó a los 24 de la segunda etapa, mientras que a los 39 descontó el ingresado Andrew Wooten para Philadelphia.



La otra semifinal se jugará este jueves desde las 21 (de Argentina) entre el local Orlando City y Minnesota, y el vencedor disputará la final con Portland el próximo martes 11 en el complejo de Espn en Disney World.

Con información de Telam