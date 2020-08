https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 06.08.2020 - Última actualización - 19:31

19:29

Advertencia de infectólogos que asesoran al Presidente "No están dadas las condiciones" para una cuarentena "muy estricta"

Infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández en la pandemia afirmaron hoy que "no están dadas las condiciones" para "una cuarentena muy estricta" en las próximas semanas.



"No están dadas las condiciones para que la gente haga una cuarentena muy estricta. Hay que buscar otras alternativas", enfatizó el medico infectólogo Eduardo López en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por radio Rivadavia.



López advirtió que "tiene que haber un cumplimiento social en conjunto y entender que hay cosas que no se pueden hacer como antes", y aclaró que no cree que se pueda "volver a Fase 1".



"Sin dudas hay que seguir abriendo negocios de cercanía y fábricas", enfatizó el infectólogo que integra el grupo de expertos que asesora al jefe de Estado desde el inicio de la pandemia.



Además, dijo tener "la sensación" de que el país está "en el escalón más alto de contagios", aunque es "difícil asegurarlo", y amplió: "La meseta se hace larga, pero lo que logramos con esto fue reducir la mortalidad. Tenemos baja letalidad".



"Al conurbano le faltan un par de semanas para amesetarse, como sí lo hizo la Ciudad de Buenos Aires", describió López.







Por último, indicó que los contagios en las fábricas "se dan por gente que lleva el virus desde la comunidad hacia allí".



"En las escuelas la vuelta será más lenta porque son lugares cerrados", pronosticó.



En tanto, la médica e integrante del comité de expertos Florencia Cahn destacó que "al principio se paró todo para lograr fortalecer al sistema de salud, pero después no se puede tomar en cuenta solo el aspecto epidemiológico".



Cahn opinó que hay que apelar a la "responsabilidad individual" porque el Gobierno nacional no puede "desoír" a quienes dicen que si no trabajan sus hijos "no comen".



"Uno lo que ve es que en los negocios de cercanía y demás lugares de trabajo se cumple con los protocolos, no tanto así en los lugares por fuera del trabajo", resaltó en declaraciones al programa "El exprimidor", que conduce Ari Paluch por radio AM550.



Al referirse a la curva de contagios, detalló: "Ahora estamos como en una meseta alta, la ocupación de camas en el AMBA está en torno del 75% y no sabemos si tendremos un pico de pocos días o esta meseta alta".



"Responsabilidad individual, responsabilidad social y no subestimar al virus, porque afecta a cualquier edad si bien a las personas mayores puede darles un cuadro más grave. No hay que naturalizar los números: cuando hablamos de 4 mil muertes, son 4 mil familias que están sufriendo", agregó.



Con información de NA