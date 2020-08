https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de Santiago Terán Fiscal propuso que las mujeres lleven armas para "evitar" la violencia de género y maltrató a una conductora

Lucila Trujillo, de C5N, fue agredida por el fiscal neuquino de Cutral-Có, Santiago Terán. Ocurrió ecuando la periodista y su compañero Julián Guarino lo entrevistaron telefónicamente acerca de su propuesta de que las mujeres porten armas para evitar femicidios.

La polémica con Terán se remonta a sus declaraciones previas a una radio FM de Cutral Có, donde expuso su postura tras el hallazgo el viernes pasado del cuerpo sin vida de María Marta Toledo en un canal de riego de la localidad de Centenario, por el que permanece detenido Rodolfo Fabián Lucini, amigo de la familia.

“Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de armas de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo”, había dicho el letrado.

“Vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo", manifestó el fiscal y señaló que “muchos van a decir que soy apologista de la violencia y todo lo contrario, yo soy apologista de la defensa propia".

Antes estos dichos, Lucila Trujillo intentó hacerle algunas preguntas al fiscal pero éste le respondió con términos agresivos y elevando el tono.

El momento más tenso se podujo cuando el fiscal puso a la periodista en una situación hipotética para argumentar en favor de su propuesta. Le preguntó si estaba casada y, ante la respuesta afirmativa le preguntó si usaría un arma en caso de convivir con una persona violenta. "Primero que una mujer no tendría que convivir..." arrancó ella cuando él la interrumpió: "¡Elegí, sí o no! ¡O matás o te matan! ¡Sé sincera con vos misma, sos muy torito para gritarle a cualquiera, conmigo no te vas a hacer la torita!", a los gritos.

"La mujer no tiene por qué llevar un arma", retrucó Trujillo, mientras Terán apelaba a la "legítima defensa". "Yo no estoy a favor de la portación de armas", dijo la periodista.

"Espero que nunca le tenga que hacer una pregunta a una mujer en su fiscalía como la que me hizo a mí, usted no sabe si yo sufro violencia de género, su pregunta es ciento por ciento machista", lo quiso despedir Trujillo cuando Terán dijo que hacía cuatro años que había tenido capacitación sobre violencia de género.

Y prosiguió: "Sos de esas personas que se victimizan", dijo el fiscal, que cortó la comunicación.

