Recolectó más de 120 pares Juega al fútbol, tiene 10 años y creó una campaña para donar botines a chicos carenciados

Una jugadora de la categoría Sub-10 de Platense tuvo un excelente gesto en el medio de la pandemia del coronavirus: se trata de Zoe Puente, quien vive en San Isidro y juntó 123 pares de botines y zapatillas para donar en La Cava y en el hogar familiar La esperanza de Boulogne de la ciudad de Buenos Aires.

"Se me ocurrió porque un día vi que muchas chicos y chicas no tienen botines o zapatillas y para mí todos se merecen tener un calzado, por eso le pedí a mi mamá que me ayude a poner en las redes que estaba buscando zapatillas y botines para quienes más lo necesitan. Así surgió la idea y me ayudaron también mi hermano y mis compañeros de colegio", contó Zoe.

La familia Puente suele colaborar con el Hogar Esperanza, en el que viven chicos de 0 a 14 años que esperan a ser adoptados por alguna familia y la mamá de Zoe, Daniela, detalla: "Zoe juntó todo esto en dos semanas: se autograbó y lo difundió ella con sus amigos. Al principio no se imaginaba poder conseguir tantos pares y cuando lo logró se puso muy contenta".

La modalidad de entrega de los botines y las zapatillas fue variando, algunas personas se acercaron a buscarlas al domicilio de los Puente y con respecto a lo que fue La Cava se le entregó el calzado a un delegado que lo distribuyó entre los chicos que suelen jugar al fútbol en dicho barrio popular.

Zoe todavía se encuentra coordinando el último envío y tanto le gustó poder ayudar que se encuentra realizando una segunda campaña para juntar más botines: "Ahora vamos por unos 15 pares, pero la idea es seguir sumando, así que a los que puedan ayudar les voy a estar muy agradecida", apuntó la pequeña.

La manera de colaborar con Zoe es la siguiente: a través del instagram @zoe13football o mediante el WhatsApp +5491140835476. Ambas vías de comunicación son controladas por la joven jugadora y su madre.

Con apenas 10 años, Zoe Puente es una de las grandes estrella de la cantera de Platense: además de entrenar con el Sub-10 -que juega en cancha de nueve jugadoras- ya fue convocada para practicar con el plantel Sub-14, que ya juega en cancha de 11. Ahora, se está entrenando de manera virtual como hacen todos los futbolistas del país.

Zoe se mueve como mediapunta o delantera, es muy habilidosa y además fanática del deporte: "A mi el fútbol me encanta, me parece un deporte hermoso para divertirse. Mi sueño es llegar a jugar en la Selección argentina", detalló.

En cuanto a sus referentes, Zoe admira a la jugadora estadounidense Alex Morgan -"Me encanta como juega y tengo su camiseta", asegura- y las futbolistas de Boca Juniors Lorena Benítez y Camila Gómez Ares, que es vecina de Vicente López y una de las pioneras del fútbol femenino en zona Norte.