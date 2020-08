https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Reforma Judicial, contextos y realidades" Reforma Judicial: el caballo de Troya de la impunidad kirchnerista Referentes de la UCR alertaron sobre el verdadero objetivo del proyecto oficialista: el control de la justicia penal porteña, centro de las causas de corrupción de la era K.

“Asistimos a un intento de reforma de la Justicia a medida de los intereses de Cristina Kirchner. Una reforma inoportuna, cuyo principal alcance y objeto es controlar la Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires, donde tramitan las causas de corrupción del kirchnerismo y sus socios”, expresó el Diputado y Presidente del Interbloque Juntos Por el Cambio, Julián Galdeano, al término de la charla “Reforma Judicial, contextos y realidades: ¿Una oportunidad perdida?”, en el marco de un ciclo de encuentros virtuales que organiza semanalmente la Unión Cívica Radical, moderados por Martín Rosúa.

Contando con Gustavo Menna, diputado nacional, y Marina Sánchez Herrero, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, como principales oradores, el encuentro que congregó a más de 200 participantes, entre los que se destacaron los diputados nacionales Mario Negri, Gonzalo Del Cerro, Ximena García, Brenda Austin, “Niky” Cantard, Gabriela Burgos y Lidia Ascarate, entre otros, se convirtió en un bastión de resistencia al polémico proyecto de Reforma Judicial anunciado por el presidente Alberto Fernández días atrás.

“Todo esto es ruido para esconder un claro objetivo: garantizar impunidad y controlar la justicia de la Capital Federal” sentenció a su turno el diputado Menna, quien explicó que el proyecto supone la creación de 23 juzgados para la ciudad de Buenos Aires a los que se asignarán sus respectivos jueces con subrogantes de “forma express”, obviando los debidos procesos para su nombramiento.

“Sería un error que nos centremos en discutir artículos del proyecto. No debemos perder el foco. Entendamos que no están interesados en qué va a pasar con los 94 juzgados del resto del país, que sí suponen correctos procesos en las designaciones, pero que quizás, incluso no lleguen a ponerse en funcionamiento”, dijo.

Por su parte, Marina Sánchez Herrero, respondiendo a la consigna del encuentro, manifestó que considera que en estos términos, la discusión por la Reforma Judicial es una oportunidad perdida para mejorar la República.

“En momentos donde la confrontación es recurrente, debemos celebrar que sí exista un consenso social y dirigencial sobre la necesidad de que nuestro sistema judicial sea mejorado, pero si ese pedido se realiza bajo la necesidad de un grupo, de una mirada en particular, sin abrir el juego a todos los sectores, entonces es cuando se nos hace evidente que este proyecto es una trampa”, señaló.

Herrero, que representa a los abogados del interior del país en el Consejo de la Magistratura, que fueran “llamativamente” dejados fuera de la discusión, ofreció detalles técnicos, “huecos” y contradicciones del proyecto oficialista.

“Esta reforma que nos proponen no es la que necesitamos y no solucionará los problemas de la justicia”. Al respecto ahondó sobre los serios problemas presupuestarios y logísticos “que ya tiene el sistema y los que sumaría este enorme crecimiento de la estructura que se propone”. Así, apuntó al atraso tecnológico del sistema judicial que impacta en las formas de trabajo y los tiempos de la justicia para llegar a sus resoluciones. “Necesitamos una reforma en serio, una que facilite el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, que renueve su confianza y los proteja”, concluyó.

El corolario estuvo a cargo del diputado Mario Negri, que tomando la palabra, alertó que el proyecto es parte de la “agenda de Cristina Kirchner para su retorno al poder, para lo que primero necesita borrar el pasado, atacando a la justicia”.

Negri reconoció que el debate político no alcanzará para “ponerle límite a esta jugada del gobierno” sino que requerirá de la reacción de la ciudadanía, de un fuerte compromiso colectivo.