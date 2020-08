Detienen al creador del antivirus McAfee por utilizar una tanga como mascarilla

El fundador de la compañía informática McAfee, John McAfee, ha sido detenido en un aeropuerto de Alemania por negarse a llevar una mascarilla y utilizar un tanga en su lugar. Miembros del personal de tierra le ordenaron que se pusiera una, debido a que es obligatoria, a lo que el magnate se negó, poniéndose la prenda de ropa interior.

"Visité Cataluña justo antes de que Europa prohibiera viajar a los catalanes. Intenté regresar a Alemania y se me denegó la entrada. Me exigieron llevar una mascarilla. Me negué. Pelea. Cárcel. Ojo morado", ha explicado en redes.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm