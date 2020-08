"Flor de la V le pegó al marido porque le dijeron que lo vieron conmigo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 11.08.2020 - Última actualización - 20:56

20:53

Una exvedette contó en Intrusos que la actriz tuvo un violento accionar con Pablo Goycochea por un supuesto romance con ella.

Este martes, Fernanda Vives habló con Intrusos (América), y reveló un escandaloso accionar que Florencia de la V tuvo con su esposo Pablo Goycochea años atrás, por un supuesto romance de la exvedette con el odontólogo.

Fernanda Vives contó que en 2007, mientras ella hacía temporada en Córdoba con Jorge Corona, Florencia de la V hacía lo mismo con Gerardo Sofovich. El problema comenzó cuando empezó a circular el rumor que indicaba que Vives tenía un affaire con Pablo Goycochea, marido de la capocómica. La versión llegó a oídos de De la V, quien, en vez de preguntarle a Vives si era cierto, atacó al odontólogo. “Yo estaba en Carlos Paz, creo que la obra se llamaba Pijamas, y en la obra de al lado estaba Florencia de la Ve. Me acuerdo que alguien le había dicho a Flor que yo salía con Pablo”, contó en diálogo con Jorge Rial. Y rápidamente agregó: “¡Se armó un quilombo terrible! Después me contaron que ella le había pegado una piña que le había quebrado la nariz o le había hecho sangrar la nariz”, recordó Fernanda dejando al conductor con la boca abierta.

Según explicó Vives, ella intentó en reiteradas ocasiones hablar con Florencia para desmentirle el romance, pero ella prefirió creer aquella versión. “Yo después intenté hablar con Florencia y no pude. No hay ficha que le entre de que yo no tuve nada que ver con Pablo. Hoy no me importa, pero me odia por eso. Yo no sé en qué momento le han contado una historia de amor que no hubo”. Sin poder creer lo que escuchaba, Rial reiteró: "¿Florencia le rompió la nariz de una piña a Pablo?". "Sí, le metió una piña, estaban ahí en el teatro, lo vieron todos", aseguró Vives. “Después vino Florencia a hacer El champán las pone mimosas al Tabarís y ahí Fernanda Vives era un nombre que no podía ir. Había una lista de gente que no podía entrar”, añadió Adrián Pallares.

Cuando le preguntaron si desde entonces Florencia la puso en una “lista negra”, Vives respondió que sí. "Estaba prohibida. Nunca pude trabajar con Gerardo por eso, me odiaba. Yo intenté explicárselo un par de veces pero... no por querer trabajar con Gerardo, sino para que no piense algo que no fue", remarcó la esposa del exfutbolista Sebastián Cobelli, con quien está hace más de 10 años y tienen dos hijos juntos, Rocco y Brisa.

Días atrás, Fernanda Vives fue noticia cuando enfrentó a un usuario de Instagram que acosó a su hija de 9 años cuando ésta realizaba un vivo en esa plataforma. Vives, su esposo y su padre estaban supervisando la transmisión de la niña cuando vieron que un hombre le dejó un comentario sexual. Inmediatamente lo denunció y escrachó. Pero dos días después, tras la repercusión de la noticia, el hombre -cuya cuenta no fue bloqueada- le escribió por privado a Fernanda, la amenazó e insultó.