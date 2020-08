Adabel Guerrero se cayo en el Cantando y...¡hay memes!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Moria Casán la puso a prueba, pero la virtuosa bailarina terminó en el suelo. El desafortunado momento se viralizó, tanto en Twitter como en Instagram

Moria Casán la puso a prueba, pero la virtuosa bailarina terminó en el suelo. El desafortunado momento se viralizó, tanto en Twitter como en Instagram

En los tiempos que corren, las ocurrencias y el ingenio puesto en escena en forma de meme hicieron de esto una de las herramientas fundamentales del humor. Se trata de una manera de describir rápidamente, por ejemplo, una situación o una expresión de modo, casi siempre, graciosa. Es un archivo multimedia que se va multiplicando hasta transformarse en viral. Para que esto suceda tiene que ocurrir algo que lo amerite, alguien que se encargue de presentar un escenario, como lo hizo, sin ir más lejos, Adabel Guerrero en la última gala del Cantando 2020.

Guerrero y su partener, Leonardo Bassano, interpretaron “Será que no me amas”, de Luis Miguel. Una vez finalizada la presentación, le tocó el turno al jurado de puntuarlos. En este paso, crítica como siempre, y no contenta con lo visto, Moria Casan reprobó lo que mostraron. Sobre todo, hizo hincapié en la parte actuada, en el baile: “Vos estuviste como una maestrita y te olvidaste de la artista. Fuiste como una directora de escuela que esta seria, mandando y necesitando aprobación”.

Acto seguido, la bailarina le contestó: “Estoy cumpliendo con mi trabajo, la otra vez a Nacha (Guevara) no le gustó la coreografía y vine a chequearla porque soy profesora de danzas clásicas”. No contenta con sus palabras, Moria le pidió que mostrara lo que sabe hacer, que hiciera una pirueta. Adabel le hizo caso y luego de un mal movimiento, terminó en el piso. Se dio un gran golpe que asustó a todos los que estaban presentes.

Teleshow se comunicó con la artista, que se tomó con gracia lo ocurrido. Le quito dramatismo y detalló: “Me estoy riendo tanto de los memes que me mandan con mí caída de anoche, que creo que fue lo mejor de mi performance de ayer”, comenzó y agregó: “Estoy bien, no me pasó nada. Caí de cola, con lo cual caí acolchonada. Ja,ja,ja”, finalizo, llevando tranquilidad.

Ada habla de la habilidad de los usuarios para recrear lo que le aconteció de manera graciosa y, en cierta forma, de lo que la catapultó a convertirse en tendencia. Eso que le ocurrió la llevó a que fuera uno de los temas más comentados de la noche del lunes 10, en redes sociales. Las representaciones en forma, justamente, de memes, estuvieron a la orden del día. De estas hubo para todos los gustos y muy divertidas, por cierto.

Además de las imágenes haciendo referencia a lo acontecido, tampoco faltaron los que se preocuparon y mostraron solidaridad. “Ay, encima Laurita le tira: ‘No te podemos ayudar por el COVID’, un momento tristísimo. Muy 2020”, “Lo que le paso a Adabel es la descripción de nuestro 2020. Ja, ja,ja”, “No lo puedo creer, ¿No era Cantando? ¿Qué hace queriendo bailar?”, “Pobre, un cul…nuevo a la derecha”, fueron algunos de los mensajes que se replicaron.

Luego de esto, la pareja logró cosechar tan solo 18 puntos. Un número bajo que seguramente los hará pelear por un lugar en el fondo de la tabla. Incluso, Ángel de Brito hizo alusión a esto: “Me parece que nos vemos en la sentencia”. El próximo viernes, luego de que se sepan los puntajes secretos, la bailarina sabrá si tendrá que hacer de nuevo su show.

Por lo pronto, y de acuerdo a los consejos que recibió, tendrá que cambiar gran parte de su puesta en escena para revertir la opinión. Eso sí, desde este lugar, le aconsejamos que no intente rehacer el truco que casi la lleva al hospital. Más allá de esto, y teniendo en cuenta su tozudez, seguramente va a querer su revancha.