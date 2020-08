Descarriló un tren de pasajeros en Escocia: hay varios heridos de gravedad

Un tren de pasajeros ha descarrilado cerca de la localidad escocesa de Aberdeen este miércoles poco antes de las 10 de la mañana. Podría tratarse de un tren de pasajeros que cubría el trayecto entre Aberdeen y Glasgow. Por el momento se desconocen posible víctimas, pero las primeras informaciones datan de que habría varios heridos.

En un tuit, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha hablado de un incidente "extremadamente grave". "He tenido un informe inicial del Network Rail y de los servicios de emergencia y estoy siendo informada. Nuestros pensamientos están con todos los involucrados (en el incidente)", ha añadido.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36