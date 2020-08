Un hombre falleció en Jujuy tras beber dióxido de cloro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El lamentable hecho ocurrió esta semana en la provincia de Jujuy, luego de que la presentadora Viviana Canosa lo bebiera al aire de su programa "Nada Personal".

Un hombre de 50 años falleció este lunes de un paro cardíaco a raíz de una intoxicación provocada por la aparente ingesta de dióxido de cloro. El hecho ocurrió en la localidad de San Pedro, provincia de Jujuy.

A pesar de ser un compuesto químico que la ANMAT advirtió que no es recomendable consumirlo por el peligro que significa para la salud, Viviana Canosa despertó polémica semanas atrás luego de consumir la sustancia en vivo durante el cierre de su programa "Nada Personal". “Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de CDS”, expresó Viviana en aquel momento. “Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo no recomiendo, les muestro lo que hago”, había argumentado para justificar su cuestionable accionar.

La famlia del hombre fallecido reveló que tenía neumonía y que el lunes se encontraba relativamente bien. Sin embargo, por recomendación de un amigo, optó por consumir el peligroso dióxido de cloro o CDS. Cuando el cuerpo del hombre fue encontrado, estaba en la cama. Además, descubrieron que había bebido al menos un litro y medio de la sustancia, lo cual le habría provocado la muerte a pesar de haber sido asistido por una ambulancia, según lo que reveló el portal "Todo Jujuy".