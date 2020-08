https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Titular de la Cámara de Diputados Massa dijo que la seguridad, la educación y la salud "no deben estar teñidas de uso político"

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló este viernes que "la salud, la seguridad y la educación deben ser políticas de Estado y no deben estar teñidas por miradas de uso político", al referirse a la convocatoria a una protesta para el lunes próximo, promovida desde sectores de la oposición en rechazo a las medidas para la contención de la pandemia.



"No hay peor pérdida de libertad que la muerte y no hay mayor defensa de la libertad, que la defensa de la vida, sin vida no hay libertad", dijo Massa, en diálogo con los periodistas, tras participar en un acto, junto al ministro de Transporte, Mario Meoni y el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, para la firma de la construcción de un paso bajo a nivel en la localidad bonaerense de Carlos Spagazzini.



En ese sentido, Massa sostuvo: "Es muy importante que todos entendamos que, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, el esfuerzo lo tenemos que poner todos en cuidar la vida y cuidar la economía de los argentinos".



"Hoy la Argentina necesita aprender de la pandemia y aprender a moverse hacia adelante en la salida de una situación que nos obliga a poner a la Argentina de pie, después dos pandemias: la económica, heredada del Gobierno anterior, y la sanitaria, que hoy sacude al mundo", afirmó Massa.



Sostuvo que "eso nos obliga a pelear contra balas invisibles y a pelear como sociedad cambiando nuestras conductas".



Asimismo, remarcó que "la firme decisión del presidente Alberto Fernández de apostar a la vida da la posibilidad de poder ver que miles de vidas fueron salvadas en la Argentina, respecto a la cantidad de contagios en otros países del mundo" en el marco de la pandemia.



No obstante, advirtió que "todavía tenemos que seguir cuidándonos, seguir manteniendo la distancia, usando el tapabocas, cuidando nuestro sistema sanitario, pero, además, tenemos que empezar a reconstruir la Argentina en la salida de la pandemia".



"Apuntamos -dijo- a una mejor movilidad en la Argentina que necesita volver a ponerse de pie y tenemos la enorme responsabilidad de cuidar la vida de los argentinos, pero también, la de poner de pie al país para que empiece a caminar cuando termine la pandemia".

En este marco, Massa subrayó: "Tenemos un enorme agradecimiento al esfuerzo que están haciendo millones de argentinas y argentinos para no transformarse en un transmisor del virus, sino en argentinos solidarios que, con su conducta, cuidan a otros argentinos".

"Que la pandemia sea la oportunidad para encarar aquellas obras y la transformación que la Argentina durante muchos años no pudo encarar", concluyó el titular de la Cámara baja en su participación junto al ministro Mario Meoni.

