Cancillería manifestó la posición argentina sobre las elecciones en Venezuela

En la reunión del Grupo de Lima celebrada este 14 de agosto, por videoconferencia, la Cancillería argentina subrayó que la vía electoral es el único modo de establecer un camino consensuado en la República Bolivariana de Venezuela.

La delegación argentina destacó que no comparte la decisión de la franja de partidos políticos que expresaron su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias de diciembre próximo y llaman a la abstención. Esa decisión, sostuvo la delegación de la Cancillería, dejaría a muchos ciudadanos venezolanos sin el instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional. La no participación electoral profundizará la fractura político-social en Venezuela y marginará a importantes sectores de la ciudadanía que quedarán sin representación política.

La delegación argentina recogió en su exposición las opiniones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Según los obispos, no participar en las elecciones parlamentarias y llamar a la abstención llevan a la inmovilización, al abandono de la acción política y a renunciar a mostrar las propias fuerzas. La CEV recordó que algo semejante ocurrió en 2005, sin resultados positivos.

El encargado de transmitir la posición argentina fue el vicecanciller, Pablo Tettamanti.

A continuación se transcriben otros puntos de la postura de la Cancillería:

*La Argentina apoya la realización de las próximas elecciones parlamentarias de diciembre con el criterio de que sean libres, justas e imparciales y con participación de todos los partidos y movimientos políticos.

*Ni el Grupo de Lima ni otros Estados o grupos de Estados pueden decirle desde el exterior a un venezolano, ya sea que se incline por votar a la oposición o se incline en favor del actual gobierno, que su sufragio no vale. La democracia implica actividad política y respeto a los votantes. Es exactamente lo contrario a promover la violencia.

*Es contradictorio plantear que la única salida para Venezuela es un presunto gobierno de transición y a la vez despreciar la importancia de que se cumpla con la Constitución venezolana.

*Al mismo tiempo, corresponde señalar una falta de acción para colaborar con el objetivo de que las elecciones legislativas tengan lugar en buena y debida forma. Sería un modo, no aceptable, de pretender que se avanza en procesos tendientes a fortalecer las instituciones democráticas mientras se muestra solo una disposición a discutir el levantamiento de sanciones económicas, que por otra parte la Argentina siempre consideró reprobables.

*La Argentina alerta contra la adopción de posturas externas no realistas que sólo pueden conducir a situaciones de violencia.

*Marca su preocupación por trascendidos de prensa que especulan con campañas para contratar mercenarios.

*La delegación argentina afirmó en las sesiones que entiende el rechazo de amplios sectores de la oposición, acompañados por una parte de los países del Grupo de Lima, respecto de una serie de medidas que acompañaron el proceso de convocatoria y preparación de la próxima elección parlamentaria, en alusión a la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, las autoridades de algunos partidos políticos y la inhabilitación de cambios en el número de diputados y las circunscripciones electorales. Sin embargo, la Cancillería subraya una vez más la importancia de la participación de todos los sectores en las próximas elecciones.