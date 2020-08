https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 15.08.2020 - Última actualización - 19:55

19:53

La panelista aseguró que el intercambio con marcas es parte del trabajo de los famosos pero destacó que existen ciertos límites en esta práctica.

"Es trabajo" Nicole Neumann se refirió a los "canjes" de Vicky Xipolitakis La panelista aseguró que el intercambio con marcas es parte del trabajo de los famosos pero destacó que existen ciertos límites en esta práctica. La panelista aseguró que el intercambio con marcas es parte del trabajo de los famosos pero destacó que existen ciertos límites en esta práctica.

Todo comenzó después de que en LAM dieran a conocer una serie de polémicos audios de Vicky Xipolitakis en los que le pedía a almacenes, verdulerías y librerías que le enviaran productos de canje.

"Hola, ¿qué tal? Te soy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso una listita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y muestro las cosas. Avisame si te interesa. Muchas Gracias", se escucha en el primer mensaje. En el segundo audio Vicky detalla las cosas que necesita: "Queso untable, yogurt, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar. Algunas cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que podamos".

Un día después, en Nosotros a la mañana, hablaron sobre este tema y el periodista Ariel Wolman disparó: "Los famosos somos patéticos porque es una cosa general de gente que termina agradeciendo que le mandan un cepillo de dientes". Al instante, Nicole Neumann, quien hace una gran cantidad de canjes, saltó en defensa de Xipolitakis: "¿Por qué patéticos? Yo, a raíz de la crisis que estás atravesando un montón de marcas, les estoy dando una mano y lo hago porque esas empresas necesitan crecer".

"La mayoría de los personajes que trabajamos en tele o como modelos tienen a su cuerpo como producto, te usás para vender algo, ese es el trabajo. Y es un ida y vuelta porque el otro, la marca, el supermercado o lo que sea, se beneficia de tu imagen y tu propaganda. Es un trabajo", agregó.

De todas maneras, finalmente, Nicole aseguró que hay "formas y formas" de pedir productos: "Es fuerte escucharla a ella pidiendo el canje, yo no sé si llamaría a una verdulería para pedirle que me mande manzanas a cambio de arrobarlos. No es lo mismo que te lo ofrezcan a que lo manguees. Lo que está mal es que el receptor de ese mensaje lo haga público. Eso es lo peor de todo en esta historia. ¿Por qué escracharla de esa manera?".