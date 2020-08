Se ahogaron dos hombres que caminaban en la laguna Setúbal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.08.2020 - Última actualización - 20:23

18:11

Tenían 50 y 56 años. Ocurrió este lunes por la tarde, a la altura del Espigón II. Este lunes por la noche los cuerpos no habían sido hallados.

Se llamaban José Bustos y Luis Aguirre. Uno tenía 50 años y el otro 56. Ambos vivían en la ciudad de Santa Fe y murieron ahogados en la laguna Setúbal este lunes feriado por la tarde, cuando caminaban por el agua junto a sus respectivas parejas, quienes fueron testigos de todo, al igual que mucha gente que había en la costa.



Agustín Trovetti Colombini es guardavidas y casualmente se encontraba en las cercanías. “Estábamos en el Espigón reunidos con mis compañeros del grupo Yacaré planificando la temporada. Entonces llega alguien diciendo que tres personas se estaban ahogando. No lo dudamos y corrimos hasta allá. Yo fui el primero en llegar. Estaba exhausto porque son como dos mil metros hasta la costa. Encima, después de los primeros veinte metros en el agua el barro es tremendo. Cuando llegué a la orilla veo a tres personas, cuando estaba a cincuenta metros, ya sólo se veían dos. Pude sacar a una mujer, pero el hombre se hundió a pocos metros de donde ya estaba. Traté de agarrarlo al tanteo pero no lo pude encontrar, recordó Agustín, que minutos después del rescate se descompuso y debió ser asistido por un equipo de salud.

Imprudencia



Es mucha la gente que, a raíz de la histórica bajante, se mete al agua a pesar de las bajas temperaturas. “Yo soy vecino. Vivo enfrente. Todos los días estoy sacando personas de la laguna. Llegan a adentrarse 200 o 300 metros. Más allá de los pozos que hay, el suelo es barroso, muy flojo. Las personas piensan que están a salvo porque hacen pie. Se confían”, señaló Matías Zeballos, subjefe de guardavidas.



“En el Espigón I los pozos están bien definidos. Acá, no tanto. Las personas tienen que entender que la laguna es siempre peligrosa. Con el barro te enterrás hasta la rodilla, te chupa. Yo hoy al mediodía saqué a varias personas que estaban en el agua. Me putearon, pero los saqué. Pedí ayuda a la policía. No obstante, apenas te vas se vuelven a meter”, se lamentó.

Búsqueda



Muchos curiosos llegaron hasta el lugar para ver trabajar a los rescatistas. Personal de la Agrupación de Buzos Tácticos de la Unidad Regional I rastrilló la zona en que desaparecieron los hombres, pero no hallaron nada.



La búsqueda se suspendió cuando oscureció e iba a ser retomada con las primeras luces de este martes, ya con la colaboración de la delegación local de la Prefectura Naval Argentina.

Especialistas

Este domingo el Multimedios El Litoral publicó una nota en la que un grupo de aventureros aprovechó la bajante del río para cruzar a pie la laguna Setúbal. Esa información aclara que quienes hicieron esta travesía son deportistas que realizan este tipo de actividades de manera asidua, por lo que cuentan con los elementos necesarios para poder llevarlas a cabo. Además, conocen la zona y prepararon el cruce con varios días de anticipación, es decir, lejos estuvo de ser una actividad improvisada y armada de un día para otro.