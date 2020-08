https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estados Unidos Video: Impactante tromba marina pasó frente a la costa de Miami

Una impresionante tromba marina se formó este miércoles en la costa frente a Miami. La fuerza del fenómeno meteorológico quedó captada en cámara por diversos residentes que publicaron los videos en sus redes sociales.

Desde la ciudad de Golden Beach, ubicada al norte del condado de Miami-Dade, donde se desarrolló el evento meteorológico, informaron que no hubo que lamentar daños severos, solo algunas ramas y árboles caídos.

La tromba nunca salió del mar, dijeron los meteorólogos, pero sus vientos se pudieron sentir en toda la línea costera.

El suceso sorprendió a los servicios meteorológicos del sur de la Florida, que no emitieron ninguna alerta al respecto.