Llegan Diana y Margaret Thatcher

La cuarta temporada de The Crown ya tiene fecha de estreno

La cuarta temporada de 'The Crown', la primera en la que aparece Diana de Gales, se estrenará el 15 de noviembre de este año. El primer tráiler oficial muestra varios momentos de la boda de la princesa y Carlos de Inglaterra.

Crédito: Gtres

Durante el luto tras el final de la tercera temporada de The Crown, las imágenes del rodaje de la cuarta temporada lograron consolar a los más ansiosos por el lanzamiento de los nuevos capítulos. Hoy, por fin, tenemos un avance y la fecha de lanzamiento oficial: 15 de noviembre de 2020. En el clip de 46 segundos, se puede ver a Olivia Colman, Tobias Menzies, Helena Bonham Carter y Josh O'Connor de nuevo en los papeles que interpretaron en la última temporada –la reina Isabel II, el príncipe Felipe, la princesa Margarita y el príncipe Carlos, respectivamente–, mientras que la recién llegada Emma Corrin aparece por primera vez caracterizada como la princesa Diana durante su noviazgo con el príncipe Carlos. El vídeo ofrece un vistazo del día de la boda de la pareja, incluido el espectacular vestido de Diana, y enfatiza en gran medida la mirada intrusiva de los paparazzi. Peter Morgan, el creador de la serie, ya adelantó que la cuarta temporada profundizará en las batallas a las que se enfrenta Diana y las dificultades en su relación con sus suegros, la reina y el duque de Edimburgo. The Crown es el trabajo más importante de Corrin hasta la fecha. La joven actriz expresó su emoción en Instagram en abril del año pasado publicando una instantánea de ella rodeada de periódicos anunciando el fichaje: "¡Qué semana! Gracias por el cariño", escribió. En un comunicado en respuesta a la noticia, afirmaba: "Soy adicta a la serie y pensar que me uniré a esta familia de actores increíblemente talentosa es surrealista. La princesa Diana fue un icono y su efecto en el mundo sigue siendo profundo e inspirador. Explorarla a través de la escritura de Peter Morgan es una oportunidad excepcional y me esforzaré por hacerle justicia". Este primer adelanto de la actuación de Corrin como la Princesa del Pueblo llega después de la noticia de que la actriz australiana Elizabeth Debicki será la elegida para interpretar a Diana en las dos últimas temporadas de la serie, la quinta y la sexta. A principios de este año se publicaron fotografías del rodaje con Diana en la fiesta de cumpleaños del príncipe Carlos en 1987 en la Royal Opera House; un joven príncipe Guillermo en brazos de por su madre mientras estaba embarazada del príncipe Harry; una búsqueda de huevos de Pascua en el palacio de Buckingham, y Carlos y Diana de gira por Australia, cada escena cuidadosamente recreada al detalle. El equipo de producción de The Crown se trasladó a Almería para recrear la gira de la joven pareja real por Australia en 1983, en la que se llevaron por primera vez al príncipe Guillermo, entonces un bebé de nueve meses. Se dice que la ubicación imita a Ayers Rock. En las imágenes pudimos ver Josh y Emma con atuendos sorprendentemente similares a los que usaron la princesa Diana y el príncipe Carlos mientras posaban frente a lugares históricos de Australia. Josh fue fotografiado con un traje de safari de color caqui, mientras que Emma apareció con un vestido de algodón blanco casi idéntico al que llevó Diana. Tenés que leer Las primeras imágenes de Gillian Anderson como Margaret Tatcher en "The Crown" Luego, la filmación continuó en Málaga, donde vimos a Corrin con un vestido de lunares rosa y un fascinator, recreación del estilo que lució la difunta princesa durante su gira por la isla. La transformación de Gillian Anderson en la ex primera ministra Margaret Thatcher también se dio a conocer. Las primeras imágenes de ella en el set se difundieron en enero. En ellas, se la ve con el característico peinado bouffant de la política conservadora, así como con su distintivo power suit.