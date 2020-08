Maduro dice que "no es mala idea" que Venezuela compre misiles a Irán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este jueves que su administración posee información de que el gobierno del cuestionado mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha gestionado la compra de misiles a través de Irán.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este sábado que "no es mala idea" que su Gobierno compre misiles antiaéreos a Irán, un cercano aliado, y todo después de que su par colombiano, Iván Duque, alertara el jueves pasado sobre esta posible transacción.

"No es mala idea, Iván Duque, no lo habíamos pensado, de verdad. Cuando yo escuché a Iván Duque dije: 'Dios mío, y por qué no habíamos pensado eso, si Irán tiene tremenda tecnología'", dijo el mandatario durante una reunión virtual del Congreso Bolivariano de los Pueblos.

«Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán», explicó Duque durante un conversatorio virtual denominado «Compromiso por el Futuro de Colombia». El mandatario agregó que, según información que posee, el armamento “todavía no ha llegado, pero que se han venido haciendo esas aproximaciones, particularmente con la instrucción de Padrino», en referencia al ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino.