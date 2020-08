https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz protagonizó la portada de "Gente" que recibió duros cuestionamientos por la exceso de retoques digitales sobre su imagen.

Excesivo Cecilia Roth criticó el uso de Photoshop en fotos suyas para la tapa de una revista La actriz protagonizó la portada de "Gente" que recibió duros cuestionamientos por la exceso de retoques digitales sobre su imagen. La actriz protagonizó la portada de "Gente" que recibió duros cuestionamientos por la exceso de retoques digitales sobre su imagen.

La protagonista de "Crímenes de familia" fue el personaje central de la última edición del mágazine y los retoques digitales a su imagen generaron fuertes cuestionamientos.

Foto: Captura de pantalla

En la fotografía se puede ver a la artista sobre un espejo y la piel de su rostro luce demasiado suave y lisa, sin ningún signo de la edad. Días después, Roth publicó en su cuenta de Instagram un posteo personal sin filtros y escribió: "Así soy, así estoy hoy, 19 de agosto del 2020. En casa, en pijama, con mi gato....Quien quiera oír, que oiga".

Las diferencias sobre su imagen eran tan evidentes que miles de usuarios y críticos cuestionaron la decisión editorial de retocar la fotografía. En ese sentido, la actriz de 64 años manifestó que "las fotos son maravillosas, pero las retocaron porque es una característica de los medios".

"Las fotos están muy retocadas y no me gustan, no me gusta que pase eso. Yo quiero ser como soy a la edad que tengo y con el tiempo que he vivido", declaró en comunicación con Ángel de Brito en "El Espectador".

Semanas atrás, despertó una fuerte polémica el título "plus size" que utilizó la "Revista Caras" para referirse al cuerpo de Amalia, la hija de la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta. Los debates surgen en torno al tipo de percepción que motivan los medios sobre el cuerpo de las mujeres.