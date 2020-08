https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Polémica

Para Maximiliano Pullaro la policía está "autogobernada" y "los choros se hacen un festival"

El exministro de Seguridad aseguró que la nueva gestión sólo ha arrestado a los que violan la cuarentena y que no sabe si el Jefe de policía tiene el respaldo del gobernador o no.

El actual diputado y exministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, destapó en plena sesión la interna justicialista en la cartera que anteriormente gestionaba. En tal sentido, manifestó a viva voz que “no saben si el Jefe de policía tiene el respaldo del gobernador o si no lo tiene” y que, entonces, “es un desconcierto”. Tenés que leer Sarnaglia fue citado por fiscales y decidió pedir licencia como Jefe “Es una fuerza que está autogobernada, no hay conducción política de las fuerzas de seguridad, por más que se intente llevar adelante un relato: de 160 a 180 patrulleros que cubrían la ciudad de Rosario en cuadrantes hoy -dicho por el ministro de Seguridad y dicho por el Jefe de policía- hay treinta o cuarenta; en la ciudad de Santa Fe, de noventa a veinte o treinta”, comparó el legislador. “¿¡Cómo no va a aumentar el delito!?”, se preguntó, y prosiguió asegurando que “un festival se hacen los choros, porque no hay conducción política de las fuerzas de seguridad, porque nadie está encima, parque nadie gestiona”. “Intentan decir que las investigaciones empezaron con ustedes, mentira, ¿o a Alvarado lo agarraron ustedes cuando fue detenido en Río Tercero, o un policía, por orden mía que era ministro de Seguridad, con aval del Gobernador, se fue hasta Estados Unidos a desbloquear el teléfono de Alvarado y eso abrió la Caja de Pandora?”, apuntó, en referencia al oficialista en la sesión. “Acordémonos lo que decían los audios que estaban encriptados en el teléfono de Alvarado que mencionaban a la actual Vicegobernadora de la provincia de Santa Fe y eso se descubrió en nuestra gestión”, argumentó. “¿O ustedes metieron presos a Los Monos, o ustedes metieron presos a Caminos, o los Funes, o a Luis Paz o a “El Zurdo” Villarreal...Saben a los que metieron presos ustedes solamente? A los que violan cuarentena en la provincia de Santa Fe, a ninguno más”, concluyó.