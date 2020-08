Despegó el satélite argentino Saocom 1B

El satélite argentino de observación con microonadas Saocom 1B fue lanzado hoy a las 20:19 de nuestro país a bordo de un cohete Falcon 9, de la firma Space-X, desde la base de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos.

La primera estación con la que tomará el contacto el satélite es la ubicada en Lima, Perú, según el cronograma "minuto a minuto" que consignó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONAE).

Al minuto de separado el satélite del lanzador, se esperaba el contacto con Lima y "a las 20:41 se verifica la apertura de paneles solares para cargar las baterías y encender el GPS".

Falcon 9’s first stage has landed at Landing Zone 1 pic.twitter.com/0y5FkVqPk8