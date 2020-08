https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial Sambrano y una localía "trucha"

Otro tema que se conoció sobre el accionar del director general del Registro de Licitadores, Ing. Roberto Sambrano, fue el particular criterio que exhibido para calificar a una empresa como "local". Todo surge por la obra de repavimentación de la ruta provincial 90, tramo I, Alcorta. Allí dos empresas presentaron cotizaciones muy ajustadas. Una Pose SA con el menor valor y otra, Edeca SA, con una cifra levemente superior. Como la diferencia no era superior al 5 %, era la empresa local Edeca SA era la que debería haber ganado la licitación por lo establecido en la ley 13.505 sobre el "compre local". ¿Por qué no fue así? Porque sorpresivamente una empresa de reconocida trayectoria en la provincia de Buenos Aires, de pronto, pasó a ser santafesina pero, al parecer, con males artes. La firma que quedó afuera investigó qué pudo haber pasado y surgieron datos reveladores sobre la maniobra. Según los registros de AFIP todos los directores de Pose SA tienen domicilio en provincia de Buenos Aires, el registro de inscripción en Santa Fe se concreta en un domicilio de Villa Constitución donde no hay vivienda alguna, es decir, una dirección "trucha". Pero hay más, Pose SA sigue figurando en los registros dela Provincia de Buenos Aires como empresa boneaerense; no hay registros en Santa Fe en los que conste la contratación de personal santafesino y hasta en las redes sociales se presentan como una empresa radicada en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, en calle 139 a la altura del 1891. Todos los datos fueron elevados al director general pero, luego de una ligera supervisión de los papeles elevados por Pose SA, se rechazó "por improcedente" la denuncia. Quedó una pregunta flotando, más allá de los papeles, ¿alguien fue al domicilio denunciado como la sede de Pose SA?.