Repudian a Ivana Nadal en redes por comparar haters con violadores de bebés

La conductora hizo explotar las redes al poner al mismo nivel la violación de un bebé con insultos que recibe en las redes sociales. "Todos están dando maldad", dijo.

Ivana Nadal volvió a recibir el repudio generalizado en las redes sociales luego de poner al mismo nivel la violación de un bebé con los haters en las redes sociales,

"Les grabé este vídeo con mucho amor como siempre, explicándoles como veo la vida, como la siente. Como elijo vivirla. Deseo de todo corazón, que elijas dejar entrar este mensaje, que elijas vivir desde el amor y te des la oportunidad de ser. Sin prejuicios ni ataduras, que puedas liberar tu mente y tu alma. Que te elijas por encima de todo y conectes con tu interior. Vos podés, no lo olvides", escribió la modelo y conductora en el posteo donde comparte una grabación en el que habla de "la maldad en el mundo".

Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solucion compara la violacion de un bebe con el insulto en redes sociales pic.twitter.com/GaacGhRL3X — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 30, 2020

Todo arrancó con Ivana hablando de su "despertar espiritual", del sistema de creencias, las etiquetas "impuestas", su nuevo amor, Bruno Siri, y lo que vivió hasta llegar a él, y la furia que muchas veces inunda en internet. El video fue publicado días atrás; sin embargo, sus palabras retumbaron este domingo, haciéndose viral por la catarata de críticas que recibió ante sus palabras sin un hilo conductor luego de realizar una aberrante comparación entre alguien que viola a un bebé con los insultos en las redes.

Hablando de los haters y de ella misma y sus vivencias, Ivana lanzó: "Cada vez que sientas que alguien te está lastimando es porque vos estás transitando el mensaje de esa forma. Es porque hay algo dentro tuyo que te duele lo que están diciendo, entonces trabajalo. No te lo tomes personal. Esa persona que te quiere agredir tiene el alma destrozada, lo único que tiene adentro es dolor y la única forma que encuentra de expresarlo es insultándote, es hacerte sentir menos para él sentirse mejor. Ayudalo desde el amor, perdonalo. Si querés no se lo expreses, porque quizás reacciona peor, pero perdonalo desde el fondo de tu alma porque no te quiere lastimar, esa persona no se sabe expresar".

Y continuó sin ningún tipo de prurito: "Esa persona que es una violadora, una asesina, un hija de recontra mil putas, que uno la define como una basura, también fue un bebé inocente. No nació con todo esto. Así fue como se formó. ¿Qué cosas le pasaron en la vida para llegar a hacer eso? ¿Se piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor”.

"Les deseo a todas esas almas, más graves, menos graves, eso te enseñaron, a juzgar y a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo”, agregó sin comprender la peligrosidad de su comparación.

"Por supuesto que una cosa tiene un daño superior, ese es el resultado de lo que hace la persona. Peor lo que uno hace es lo que es, y si das maldad es lo que tenés en tu interior. Pero podés cambiarlo, no está predeterminado que seas bueno o malo toda tu vida", sentenció al mejor estilo Pastor Giménez.

Yanina Latorre fue una de las primeras en repudiar ferozmente las palabras de Ivana. “Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales”, expresó la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Y agregó: “¡Siempre pensé que Ivana Nadal no servía para nada! Hoy no solo lo confirmo, sino que además no le da la cabeza. ¿Quién la banca? ¿De dónde salió? ¿De qué trabaja?”, cuestionó en medio de la lluvia de mensajes continúa este lunes.

Ulises Jaitt salió a rechazar tajantemente las palabras de la modelo. "Ivana Nadal pone al mismo nivel una violación que un insulto en las redes sociales. ¿CON QUÉ SE ESTÁ DROGANDO?", escribió.