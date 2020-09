https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La banda de metal es acompañada por la Sinfónica de San Francisco en su nuevo álbum

"Consuelo para los fans" Metallica estrena su segundo disco sinfónico

Ya vio la luz el tan esperado nuevo álbum en vivo de Metallica, ‘S&M2’, en el cual son acompañados por la Sinfónica de San Francisco.

El nuevo disco en vivo fue grabado durante un par de presentaciones de Metallica el año pasado el 6 y 8 de septiembre junto a la Sinfónica de San Francisco, recordando su primera colaboración en 1999 con ‘S&M1’, año en el que ganaron el Grammy.

Ahora los fans podrán revivir el glorioso momento de la banda con ‘S&M2’, que estará disponible en distintos formatos, desde versiones en vinilo, CD y Blu-ray hasta sus ediciones digitales, además de una edición limitada que incluirá partituras, posters y más.

S&M2 Tracklist:

LADO 1

1 The Ecstasy of Gold (Live)

2 The Call of Ktulu (Live)

3 For Whom the Bell Tolls (Live)

4 The Day That Never Comes (Live)

5 The Memory Remains (Live)

6 Confusion (Live)

7 Moth Into Flame (Live)

8 The Outlaw Torn (Live)

9 No Leaf Clover (Live)

10 Halo on Fire (Live)

S&M2, our second collaboration with the @SFSymphony, is out now!



Stream it or grab your copy: https://t.co/V5CjTHL3lB pic.twitter.com/hqKMgsHCG5 — Metallica (@Metallica) August 28, 2020

LADO 2

1 Intro to Scythian Suite (Live)

2 Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)

3 Intro to The Iron Foundry (Live)

4 The Iron Foundry, Opus 19 (Live)

5 The Unforgiven III (Live)

6 All Within My Hands (Live)

7 (Anesthesia) – Pulling Teeth (Live)

8 Wherever I May Roam (Live)

9 One (Live)

10 Master of Puppets (Live)

11 Nothing Else Matters (Live)

12 Enter Sandman (Live)