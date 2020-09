https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.09.2020

17:31

"En algún lugar me lo pesqué", dijo Patricia Bullrich comunicó que tiene coronavirus

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, confirmó este miércoles por la tarde que tiene coronavirus y detalló que se encuentra en buen estado de salud.

"Me dio positivo el análisis de Covid. Yo soy la que sale al barrio a hacer las compras así que evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien. Me está llamando mucha gente, muchísimas gracias", afirmó Bullrich en su cuenta de la red social Twitter.

Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo. pic.twitter.com/Mh0jWnBhFW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2020

Según fuentes cercanas a la ex ministra de Seguridad, la dirigente se encuentra aislada "en su casa".

Noticia en desarrollo