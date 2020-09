https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Duras declaraciones Stolbizer sobre Lavagna: "Fue la decepción más grande de toda mi trayectoria política"

La fundadora del GEN, Margarita Stolbizer, aseguró este jueves por la mañana que Roberto Lavagna fue "la decepción más grande" de toda su "trayectoria política" y consideró que el ex ministro de Economía es funcional a la grieta.



"Lavagna fue la decepción política más grande de toda mi trayectoria. Ahora no me llama la atención porque la decepción fue durante el año electoral", expresó en declaraciones a "El Exprimidor", el programa que conduce Ariel Paluch por AM 550.



"Mi decepción no tiene que ver simplemente con que él vaya arreglando cosas con el gobierno, facilitándole, habiendo nombrado personas en el Gobierno. Mi decepción es que yo creí que él era la persona indicada para hacer una gran convocatoria y construir algo más horizontal y amplio sin caer en la grieta. Pero claramente él es funcional a este juego de la grieta", sostuvo la dirigente política.



En ese sentido, consideró que "la profundización de la grieta es rentable para quienes la llevan a cabo pero es muy mala para la Argentina": "El mundo mira la precariedad de las instituciones en el país".



Sobre el funcionamiento actual del Congreso, subrayó que el kirchnerismo "está volviendo a hacer algo que hicieron durante el gobierno de Cristina".



"Dividen el Congreso, sacan leyes por la mitad, y van dividiendo a la sociedad. No tengo como objetivo volver al Congreso", concluyó.

