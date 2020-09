El asma podría no ser un factor de riesgo de COVID-19 severo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"A pesar de la preocupación inicial por la morbilidad y mortalidad desproporcionadamente altas con asma, los datos presentados aquí y en otros lugares muestran evidencia mínima de una relación clínicamente significativa", sugieren los investigadores.

El asma no parece ser un factor de riesgo importante para la hospitalización o intubación por COVID-19, sugiere un estudio en Annals of the American Thoracic Society.

Los investigadores analizaron 15 estudios de pacientes hospitalizados por COVID-19. Descubrieron que la prevalencia del asma era similar entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 y la población general en cada sitio del estudio.

Por separado, entre más de 300 personas admitidas con COVID-19 en un hospital de Colorado, las tasas de intubación fueron similares entre las personas con asma y las que no.

Los autores especulan que los usuarios de inhaladores de corticosteroides pueden tener niveles más bajos de expresión de ACE2, lo que podría dificultar que el SARS-CoV-2 ingrese a las vías respiratorias.

Discusión

Nuestros hallazgos sugieren que la prevalencia del asma entre los hospitalizados con COVID-19 parece ser similar a la prevalencia del asma en la población y significativamente más baja que la prevalencia del asma entre los pacientes hospitalizados por influenza. El asma tampoco parece ser un factor de riesgo independiente para la intubación entre los pacientes hospitalizados con COVID-19, incluso después de ajustar el IMC y la edad, que son factores de riesgo de gravedad bien conocidos.

Los coronavirus estacionales generalmente no contribuyen de manera significativa a las hospitalizaciones debido a las exacerbaciones del asma, ya que causan principalmente infecciones de las vías respiratorias superiores. En el caso del SARS-CoV (no del COVID-19), los asmáticos no parecen verse afectados de manera desproporcionada, aunque se dispone de datos mínimos. para hacer esta comparación. En MERS, los pacientes con asma pueden tener un riesgo más alto, aunque nuevamente los datos son escasos.

Durante la temporada de influenza 2019-2020, el 24.1% de las personas hospitalizadas con influenza tenían asma, que es un poco más alta que la 4 -año 21% promedio de 2016-2020; sin embargo, esto es considerablemente más alto que la estimación de prevalencia combinada entre los estudios de los 15 estudios COVID-19 (6,8% (IC del 95%: [3,7, 10,7]). A pesar de la preocupación inicial por la morbilidad y mortalidad desproporcionadamente altas con asma, los datos presentados aquí y en otros lugares muestran evidencia mínima de una relación clínicamente significativa.

Los datos de nuestro hospital no muestran una asociación significativa entre el diagnóstico de asma y una mayor probabilidad de intubación entre los pacientes con COVID-19, incluso después de ajustar el IMC y la edad , que son factores de riesgo bien conocidos para la gravedad y se asociaron significativamente con la intubación en nuestro modelo. Una posible explicación de por qué el COVID-19 no se asocia con mayores tasas de hospitalización entre los asmáticos puede depender de la distribución del receptor ACE2 en el epitelio respiratorio de las vías respiratorias.

Se ha sugerido que la diabetes mellitus y la hipertensión pueden aumentar la expresión de ACE2, mientras que el uso de corticosteroides inhalados (ICS) puede disminuir Aumentan la expresión de ACE2, lo que conduce a una mayor dificultad con la entrada del virus. Además, los pacientes con asma en general, y en particular aquellos con un fenotipo predominantemente alérgico, pueden tener una expresión significativamente menor de ACE2.12 Si bien la contribución de los niveles de expresión del receptor de ACE2 a la susceptibilidad general a COVID-19 y la gravedad de la enfermedad aún no están claras, ciertamente vale la pena investigar más.

Desafortunadamente, no tenemos datos de ICS disponibles sobre pacientes en nuestra revisión o en nuestro hospital para dilucidar aún más el posible beneficio de estos medicamentos como se ha sugerido. A diferencia del asma, tener EPOC aumenta el riesgo de COVID-19 grave entre los pacientes hospitalizados. Esta comorbilidad se asocia con un aumento de la expresión de ACE2 en el tejido pulmonar y las vías respiratorias pequeñas.

la prevalencia variable del asma entre las poblaciones de COVID-19 hospitalizadas en estos estudios, es posible que el informe de comorbilidades se haya realizado de manera inconsistente en los diferentes estudios, particularmente porque los autores no describieron cómo se recopilaron los diagnósticos de asma o enfermedades respiratorias crónicas en cada uno de estos estudios.

Al igual que el asma, los estudios han informado tasas de prevalencia de EPOC más bajas que el promedio de la población, lo que contrasta con las tasas más altas de lo esperado de hipertensión y diabetes mellitus entre los pacientes hospitalizados, que son comorbilidades que se sabe que están asociadas con el COVID-19 grave.

Finalmente, reconocemos que nuestros hallazgos pueden deberse a un tamaño de muestra insuficiente, y sería beneficioso contar con más datos que investiguen el asma y el riesgo de intubación. Si bien existe una prevalencia variable del asma entre los estudios publicados de COVID-19, parece similar a la prevalencia poblacional, y ciertamente mucho menor de lo que se esperaría durante la gripe estacional.

Los resultados de este estudio sugieren que el asma no parece ser un factor de riesgo significativo para desarrollar COVID-19 grave que requiera hospitalización o intubación.