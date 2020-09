https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 06.09.2020

Reconocimiento a quienes se encuentran en la primera línea de respuesta al COVID-19 Giustiniani y Donnet piden garantizar el derecho de los trabajadores de la salud a percibir un salario justo

El diputado Ruben Giustiniani y la diputada Agustina Donnet (IGUALDAD) pidieron al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para garantizar el derecho de las y los trabajadores de la salud a percibir un salario justo, reconociendo además que se encuentran en la primera línea de respuesta al COVID-19, arriesgando todos los días su salud y hasta su vida, y que estamos viviendo momentos dramáticos en la Provincia con el aumento día a día de contagiados y con serios riesgos de llegar a niveles de saturación de respuesta del sistema de salud.

Cabe destacar que, las y los trabajadores de la salud de la Provincia de Santa Fe aún no han recibido una respuesta satisfactoria en relación a su reclamo de recomposición salarial acorde a la inflación. Por este motivo, tanto desde el Sindicato Profesionales Universitarios de la Salud (Si.Pr.US) como desde la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) han dispuesto paros de 48 hs en hospitales y centros sanitarios, garantizando guardias mínimas tanto por COVID y como no COVID. Los profesionales aseguran que los salarios “rozan la canasta de pobreza y el trabajo precario” y rechazan el bono de 3 mil pesos no remunerativo que ofrece el Gobierno. Exigen la reapertura de las paritarias: “Nuestras paritarias siguen en cuarentena”, sostienen desde Siprus.

En ese sentido, Giustiniani destacó que "es preciso tener en cuenta que nos referimos a trabajadores/as que están en la primera línea de respuesta al COVID-19 y que ocupan un rol fundamental para superar la pandemia que estamos atravesando. Esto tiene consecuencias en sus vidas: no sólo por la exposición al virus, sino también por el cansancio físico y el agotamiento psíquico que están padeciendo". En este sentido, AMRA hace hincapié en el “riesgo de morbimortalidad que sufren las y los trabajadores profesionales de la salud” en el marco de la pandemia por coronavirus y exigen que el Estado garantice sus derechos.