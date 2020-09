Una paciente crónica de dos años vive en el Hospital Provincial desde que nació

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde 2019 intentan revincular a la nena con su familia: madre, abuelos y tíos pero nadie está en condiciones económicas y sociales de darle cuidados intensivos

Soledad nació en grave estado y desde hace dos años vive en el hospital Provincial de Rosario. Su familia no puede hacerse cargo de ella, y el personal de salud “la adoptó”. Desde la Subsecretaría de Niñez santafesina le buscan una casa a su familia para que puedan vivir todos juntos. Pero mientras tanto, los problemas respiratorios de la chiquita la obligan a quedarse en el centro de salud de calle Alem.

"La pequeña tiene dos años y desde que nació vive en una habitación individual del primer piso, al cuidado de los trabajadores del hospital. Todos se encariñaron con ella", aseguró la subsecretaria de Niños, Niñas, Adolescencia y Familia, Alejandra Fedele. No puede hablar pero se maneja con señas: sufre de epoc, le practicaron una traqueotomía y es oxigenodependiente. Su familia no estaba en condiciones de brindarle los cuidados paliativos que necesita –tiene además dos hermanitos– y si bien al principio su mamá la visitaba con cierta frecuencia, hace tiempo ya casi que no lo hace. Sin embargo, en ningún momento manifestaron voluntad de darla en adopción.

“La mamá nos manifestó que quiere a su hija pero que su situación económica le impide ocuparse de ella. No tiene ni plata para tomarse un colectivo e ir a verla al hospital. Es mentira que hace más de un año y medio que no la visita, pero es cierto que el contacto es casi nulo”, explicó la funcionaria. “La mujer sabe que está mejor cuidada en el hospital”, confió Fedele y señaló, además, que Soledad tampoco está en condiciones de ser enviada a un hogar de tránsito porque requiere de cuidados paliativos y de personal idóneo que esté las 24 horas monitoreándola.

“La nena así como está no puede ir a ningún lado y menos en este contexto de pandemia de coronavirus. Una vez que la mamá tenga su hogar, la idea es que la menor se mude y siga siendo atendida por los tres cuidadores que tiene actualmente. No considero que darla en adopción sea lo adecuado cuando hay una familia que aguarda por ella”, concluyó la funcionaria provincial que trabaja para conseguir una vivienda social.