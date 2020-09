https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.09.2020

Crisis política y social Lukashenko no descarta elecciones adelantadas en Bielorrusia

En una entrevista con medios rusos, el presidente Alexandre Lukashenko dijo que probablemente lleva demasiado tiempo en el poder, pero descartó dimitir, pese a las protestas.

"Sí, probablemente he estado demasiado tiempo en el poder", citó este martes la agencia de noticias TASS al presidente bielorruso, Alexandre Lukashenko, quien habló con varios medios rusos estatales.

No obstante, el mandatario descartó una dimisión, pese a las manifestaciones que piden su renuncia desde su reelección en agosto. Lukashenko lleva las riendas del gobierno de Bielorrusia desde 1994.

Tampoco descartó elecciones anticipadas en el país, después de que se haya llevado a cabo una reforma constitucional.

Tijanóvskaya: Lukashenko "no tiene ninguna legitimidad"

Por otro lado, la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, habló este martes ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

En una videoconferencia, Tijanóvskaya denunció que algunos líderes de la oposición han sido secuestrados y cientos de personas en prisión "han recibido palizas y han sido violadas".

"Esta no es la norma en Europa", aseguró la candidata a las elecciones del pasado 8 de agosto, quien añadió: "No aceptaré que este sea el destino de mi país".

Durante los siete minutos de su intervención, Tijanóvskaya pidió "la liberación de los presos políticos y un diálogo civilizado".

Afirmó que Lukashenko "no tiene ninguna legitimidad, ya no representa a los bielorrusos" después de "haber falseado los resultados electorales, que no han sido reconocidos por ninguna organización internacional".