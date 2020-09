Mundial Qatar 2022: las eliminatorias de las Concacaf se postergan para 2021

A través de un comunicado de prensa, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anticipó que llegó a un acuerdo con FIFA para postergar los partidos de eliminatorias del Mundial Qatar 2022, que iban a comenzar a fines de este año.

"Tras conversaciones, Concacaf y la FIFA han acordado conjuntamente que los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021", explicaron.

Entre los principales fundamentos, los directivos indicaron: "Muchas partes de la región continúan atravesando situaciones de salud pública muy desafiantes y ese ha sido un factor clave en esta decisión".

Además, agregaron que "varios países de la confederación han aplicado restricciones de viaje y requisitos de cuarentena que dificultarían enormemente la disputa de partidos internacionales por parte de 30 selecciones nacionales".

Update on the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022 https://t.co/5OK6XtibM6



Actualización sobre los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 https://t.co/Pwn7zpXQxJ pic.twitter.com/tNNuiTqqDe