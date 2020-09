Se cumplen siete meses de la usurpación de terrenos en barrio Transporte

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cincuenta familias lotearon un espacio público donde la municipalidad había construido -mediante el presupuesto participativo- un centro recreativo para los vecinos de la zona. La toma del lugar se encuentra judicializada.

A principios de 2020, un grupo de personas ocupó terrenos en barrio Transporte que los vecinos utilizaban como espacio verde, con el aval de la Municipalidad que había invertido en infraestructura para tal fin.

Según explicó a El Litoral Hugo Ponce, que es un vecino del precio, “durante la gestión de Barletta estaba el presupuesto participativo y se votó para que tuviéramos un centro recreativo que empezó Barletta, con las luces, el playón, juegos, un anfiteatro, hasta mesas para hacer un asadito…”, pero ya no pueden utilizar el lugar. “Durante el día vienen algunos a cuidar pero realmente viviendo son muy pocos, hemos puesto abogados...nosotros peleamos por el espacio verde que perdimos, antes nuestros hijos y nietos jugaban acá en el centro comunitario que teníamos y hoy ya no lo podemos hacer”, lamentó.

Por su parte, Ileana Ojeda, una de las ocupantes irregulares del predio, aseguró que después de más de medio año “la situación es la misma, no ha cambiado absolutamente nada”. “Vivimos sin agua, sin luz, como ya se sabe, sin servicios, y no se ha agregado gente nueva, Gendarmería no te deja entrar materiales ni nada, nosotros siempre respetamos, hechos de violencia no han sucedido...somos cincuenta familias, algunos se han ido porque ya se cansan de la situación porque hay muchas criaturas y gente grande que no pueden estar viviendo sin servicios”, manifestó.

Además, Ojeda explicó que “prácticamente, están todos divididos los terrenos y cada familia tiene su parcela”. “Acá por ejemplo yo tengo para mi familia que no tiene casa, que alquila y si el día de mañana Dios nos ayuda y el gobierno nos da la tierra para poder construir nuestra vivienda nos venimos a vivir todos”, dijo. “Nosotros queremos la tierra, si podemos pagarlas en cuotas bajas como los planes de vivienda que tenemos acá en frente no hay problema”, concluyó.