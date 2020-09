https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.09.2020

8:00

Durante la audiencia general El Papa denunció que algunos políticos utilizan la pandemia para "fomentar divisiones"

El Papa ha denunciado que algunos políticos hayan instrumentalizado la pandemia para "fomentar divisiones" en la sociedad y "generar y aumentar conflictos" al tiempo que ha instado a llegar acuerdos por encima de los "intereses partidistas".



Francisco ha hecho estas consideraciones durante la audiencia general de este miércoles, la segunda que ha celebrado en el Patio de San Dámaso por el que se accede al Palacio Apostólico en presencia de unos 500 fieles, a los que ha instado a respetar las distancias de seguridad "para evitar más contagios".



El pontífice ha criticado a aquellos que buscan sólo "ventajas económicas y políticas" y ha invitado a amar también "a los enemigos" o a los del otro partido si bien ha reconocido que esta es una gesta difícil que ha llegado incluso a denominar "un arte" que se puede "aprender y mejorar".



De este modo ha arremetido contra los políticos que consideran sus opositores discapacitados políticos o sociales". Y ha agregado: "Solo Dios sabe si lo son. Nosotros tenemos que amarlos e instaurar un dialogar con ellos". De este modo, ha dejado claro que "las guerras las divisiones" mientras que el "amor es inclusión". En esta línea ha destacado que "el amor verdadero, que nos hace fecundos y libres, es siempre expansivo e inclusivo". Por ello, ha incidido en que "si una persona busca el propio bien es egoísta".



De otro lado también ha señalado ante los peregrinos que en la Historia de la Iglesia también ha habido políticos santos cuya labor social y política ha resultado "decisiva" para afrontar cualquier tipo de crisis. Para el Papa la política es "una de las más altas expresiones de amor". Sin embargo, ha lamentado que muchas veces los políticos no actúan por el bien común sino por sus propios intereses.



Y ha asegurado: "La política no goza de buena fama, y sabemos el porqué". No obstante ha invitado a no resignarse ante esta concepción negativa de la política ya que, según ha admitido, "no todos los políticos son malos" e incluso ha habido muchos "santos".

