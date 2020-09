El cielo de San Francisco se vuelve naranja por los incendios forestales

Los habitantes de San Francisco y otros lugares de California, en Estados Unidos , se despertaron con un cielo anaranjado similar a escenarios apocalípticos en un año ya plagado de eventos inquietantes. Cielos tan oscuros que parecía ser de noche y en algunas zonas, cenizas que caen como nieve. El origen de este fenómeno sonlos grandes incendios forestales que llenaron el aire de humo y polvo.

Las fotos de la espeluznante escena, en particular de un horizonte de San Francisco que parecía haber sido sacado de una película distópica de ciencia ficción, se difundieron rápidamente en las redes sociales.

"Los cielos anaranjados de esta mañana son el resultado del humo de los incendios forestales en el aire", dijeron los funcionarios de calidad del aire de la Bahía de San Francisco en un tuit.

"Estas partículas de humo dispersan la luz azul y solo permiten que la luz amarillo-naranja-roja llegue a la superficie, haciendo que los cielos se vean anaranjados".

A medida que el humo se vuelve espeso en algunas áreas, bloquea la luz solar y oscurece los cielos, explicaron los funcionarios. Los cielos oscuros que bloquean el sol enfriaron las temperaturas en lo que ha sido el año más cálido en San Francisco.

People really don’t know what to do right now. Everyone on the Embarcadero is stopping to record the sky and chit chatting in a way I haven’t seen since pre-pandemic @sfchronicle pic.twitter.com/ueKQ4g7WTD