https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.09.2020 - Última actualización - 9:02

8:55

Medidas restrictivas en el área metropolitana "Gran descontento" de comerciantes del centro: piden trabajar de 14 a 19.30

El viernes por la noche el gobierno provincial en conjunto con el municipal informaron una serie de medidas restrictivas para las actividades comerciales y sociales para Santa Fe y Santo Tomé. El principal objetivo de la medida es frenar los contagios de Covid-19.

Esta “nueva modalidad” puso en alerta al comercio de la capital provincial lo que provocó un dispar acatamiento el sábado por la mañana. Horas más tarde, la Municipalidad aclaró algunas cuestiones relacionadas al sector. Según lo establecido, los negocios del micro y macro centro no esenciales, sólo trabajarán en la modalidad “take away” o “delivery”. Mientras que en el resto de la ciudad, abiertos, pero “turno tarde” de 14 a 19.30.

Esta situación generó un “gran descontento”, en comerciantes de la peatonal San Martín. En una carta que envía la Asociación de Amigos calle San Martín al gobernador Omar Perotti y al intendente Emilio Jatón, expresan que “ no hay motivo alguno para discriminar el derecho a trabajar haciendo diferencia entre las avenidas más transitadas con aglomeraciones de personas en sus veredas con menores dimensiones a diferencia de nuestro público que transita en una calle peatonal de gran amplitud en donde el distanciamiento social se puede cumplir, ya que ambas son a Cielo Abierto”.

En otro fragmento de la comunicación, los comerciantes advierten que se “sigue pagando impuestos, sueldos, alquileres, proveedores, etc y sigue endeudándose para no cerrar, por lo tanto con este cierre de 15 días, si bien pueden utilizar herramientas de ventas, no son suficientes para no quebrar, y solo sirve para dividir al Comercio de la ciudad innecesariamente ya que todos estamos sobre el mismo barco y somos una gran parte de la productividad económica que aporta mucho dinero a nuestra provincia”.

Por este motivo es que reclaman abrir de 14 a 19.30, “al igual que el resto de la ciudad. Siendo este horario contrario al de bancos y entidades públicas, lo que nos quita flujo de gente pero evitamos así grandes acumulaciones de personas que es el objetivo a cumplir en estos días”.

Reclamos

Este lunes habrá reclamos en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Santa Fe por parte de los comerciantes perjudicados por estas medidas restrictivas que rigen desde las primeros minutos del sábado en Santa Fe y Santo Tomé.