El conductor de Intrusos estalló y les dedicó un duro editorial a los nietos de Mirtha Legrand por querer irse a Uruguay, a punto tal que lapidó a un programa de América TV.

"Cuando pueden, se rajan en avión privado" Jorge Rial dijo que Nacho y Juanita Viale hacen "mesas golpistas"

Jorge Rial reflotó su enfrentamiento con Juana y Nacho Viale y les dedicó un fuerte editorial en Intrusos, yendo desde críticas hacia la actriz por querer irse a Uruguay hasta contundentes declaraciones sobre la ideología de la mesa de Mirtha Legrand que ella actualmente conduce y que es producida por su hermano.

En el programa de espectáculos de América TV se trató el tema del viaje de Susana Giménez al país vecino, por lo cual la situación de la hija de Marcela Tinayre, que planea mudarse pronto, terminó sobre la mesa, al igual que el caso de Oscar El Negro González Oro, quien ya cruzó el charco. “Yo vi la foto de Juanita el otro día, recibida por el embajador uruguayo. No es la misma que la de 2001, cuando los pibes hacían cola y se iban a España o Italia por la doble nacionalidad de un tatarabuelo. No eran recibidos por los cónsules. Hacían la cola cagados de frío si llovía, o cagados de calor”, señaló el conductor. “Estos van todos calentitos y los reciben. Les dan todo servido. Es un exilio dorado. No nos dejemos llevar. No le sigan tirando más kerosen a esto. Estamos cansados y fastidiosos, en un mismo lugar, no hay diferencias para nadie, solo que el que tiene más guita la pasa mejor”, continuó Rial haciendo referencia a la crisis y la pandemia de coronavirus.

Lindo para un debate no? El éxodo de quien? De Susana Giménez? De el Negro Oro? De la Nietisima Juanita? De los que no quieren pagar impuestos? Del dueño de Mercado Libre? Y si nos ponemos las pilas y dejamos de hacer monólogos y discutimos? Los medios se volvieron onanistas https://t.co/kQiaKfLm4G — JORGE RIAL (@rialjorge) September 15, 2020

Señalando la foto de la nieta de Mirtha Legrand con el funcionario uruguayo, el periodista preguntó si “un pibe es recibido de la misma manera”. Adrián Pallares preguntó si fue un error de los hermanos prestarse a esa postal, Jorge Rial reafirmó que sí y disparó sin filtros contra los programas que ellos realizan. “Después se sienta Juanita los sábados y hace esas mesas paralelas y golpistas. Porque les encanta. Desde la ignorancia, es una chica que, de verdad, habla siendo una repetidora de lo que le pasan”, lanzó el presentador de televisión y radio. “A la mesa que hizo el sábado a la noche le faltaba nada más un cuadro de (Jorge Rafael) Videla atrás. A algunos ahí se les hace agua la cola”, declaró el conductor de Intrusos en el espectáculo con respecto a la emisión de La Noche de Mirtha que tuvo como invitados a Baby Etchecopar, Gabriel Levinas, Silvina Giudici y Silvina Martínez.

“Les digo a los famosos que dejen de tirar. Hacen mesas, critican al país, hacen todo, y al otro día van y piden irse a otro país. Es el doble discurso y nos están haciendo entrar a todos. Estos famosos son los que se sientan y dicen 'este país no da para más nada' y el lunes a la mañana van y se sientan con el embajador, felices y contentos”, enfatizó el periodista.

El presentador fue contundente con Nacho Viale, y sin reparos destrozó a Héroes Invisibles, el programa producido por él y su compañía, StoryLab, y que se emite por el mismo canal en el que él trabaja hace 20 años. “Al otro le ponemos programas en todos los canales, y todos son espantosos. Es todo feo lo que hace este muchacho, el que hace acá es un espanto. Y sin embargo, le seguimos dando”, disparó el conductor de TV. “Hizo operaciones en contra de este canal. Contra figuras de este canal. A Alejandro Fantino lo ensució. Y sin embargo, lo siguen premiando. A nosotros, que nos rompemos el culo, nos siguen tratando mal”, continuó Rial, recordando las acusaciones que recibió el productor por la noche en que Natacha Jaitt fue al programa de Legrand y acusó a varias celebridades argentinas de abusar sexualmente a menores.

“Basta de este exilio dorado, de estos garcas que te dicen 'eh, el país es una mierda', y cuando pueden se rajan en avión privado. Alguien alguna vez lo tiene que decir, porque si no a mi me cansa. Después lloran y te muestran a la enfermera que tiene que hacer en bicicleta 24 kilómetros. Ellos se van a Uruguay y no se quedan apoyando a la enfermera. Esa enfermera sirve para hacer un programa y ganar guita. Quedate al lado de la enfermera, pero no, te vas a a Uruguay que es más fácil”, concluyó el periodista, que fue aplaudido por sus compañeros de Intrusos.

El ciclo de espectáculos y farándula fue al corte, y una vez que regresaron al aire, la figura del envío hizo una reflexión. “Estuve un poco efusivo, pero repito y reafirmo cada cosa que dije. Lo único fue el tono. Soy así cuando editorializo, lo lamento y digo lo que pienso. Porque hay libertad, la tuve siempre de manera empresarial o a nivel político”, sentenció Rial.